Все игры по «Дюне»: великие и забытые

«Дюна» получила множество адаптаций — и куда популярнее экранизаций и книг-продолжений оказались видеоигры. Популярнее настолько, что многие до сих пор удивляются, не обнаружив в оригинале ни дома Ордосов, ни сражений тяжёлых танков посреди песчаных барханов. Многие ещё с детства знакомы с затягивающими 16-битными побоищами и компьютерной «Битвой за Дюну». Но далеко не все знают, что легендарная «Dune 2» – никакая не вторая часть, и что была другая «Дюна», сделанная совершенно другими людьми.

Dune (1992): первая и забытая

Если стратегия Dune II стала знаменитой (вполне заслуженно), будучи вопиюще неканоничной по отношению к первоисточнику, то Dune 1992 года от студии Cryo такой популярности не заработала. Она представляет собой смесь жанров — квест-адвенчуру со стратегическим элементом. Проекты получились столь разными из-за того, что компания Virgin Interactive заказала игру сразу двум разработчикам.

Игра от Cryo осталось без внимания совершенно зря — геймплей там действительно занятный. В сюжетном плане игра не ушла далеко от книги и в основном следует ей, а вот образы взяты из экранизации Линча — всё-таки визуальную часть он воплотил удачно.

Цели игрока тут незамысловаты: во-первых, spice must flow, иначе Император осерчает, а во-вторых, победить ненавистных Харконненов. В игре три вида населённых пунктов: сиетчи фременов, деревни поселенцев и вражеские крепости. Первые нужно привлекать на свою сторону, со вторыми торговать, а третьи уничтожать. В одних сиетчах добывается спайс, в других — вода, и то и другое одновременно получать невозможно. Помимо спайса, есть вариант выращивать траву и озеленять планету. Фременам это по душе, а вот врагам — наоборот. Ну и разумеется, своих подопечных можно и нужно вооружать, чтобы они давали отпор всем, кто покусится на разумное, доброе и вечное.

Интересно исполнено игровое меню — оно выглядит как зеркало в комнате Пола Атрейдеса, и в отражении видно, как глаза героя под влиянием спайса постепенно меняют цвет.

Ещё одно достоинство игры — прекрасный саундтрек, позже выпущенный альбомом под названием Dune: Spice Opera. Созданные Стефаном Пикю и Филипом Улрихом композиции органично вписываются в диковинный антураж мира.

Dune 2: игра, о которой вы сразу подумали

Cryo успела сдать свою версию раньше, но лавры достались Westwood. Причём первые наработки Westwood не устроили заказчика, и студия начала делать новую игру, вдохновляясь эксклюзивной стратегией для Sega Mega Drive — игрой Herzog Zwei.

В итоге первую игру полностью затмила блистательная Dune II: The Building of a Dynasty, на просторах СНГ более известная как Dune II: Battle for Arrakis. Вторая «Дюна» стала причиной многочасовых посиделок перед монитором (скорее даже телеэкраном: в 1990-х компьютеры были далеко не у всех, а вот Sega — у многих; в крайнем случае приставка нашлась бы у школьного приятеля). Для множества людей именно она открыла жанр стратегических игр. При желании в неё можно прекрасно поиграть и сейчас, благо у неё есть и браузерная версия.

Рецепт успеха оказался прост: никаких философских размышлений и политических интриг. Создай базу, настрой юнитов побольше да потолще и раскатай соперников в блин!

В игре три фракции, каждая со своими особенностями… Спросите, откуда взялась третья? Всё просто — чтобы игрокам жизнь мёдом не казалась, разработчики добавили династию Ордосов; здесь они представляют собой не аристократический род, а хитрых и жадных дельцов с ледяной планеты, соединённых в коллективный разум.

Игрок волен выбрать любую сторону, выстроить базу (сперва закладывая фундамент из плит — иначе здания будут расти повреждёнными) и начать отвоёвывать планету у конкурентов. Местной валютой служит, конечно, спайс, который ещё нужно переработать, а собирают его харвестеры. Каждый из них может проглотить червь, что способно кардинально менять ход игры.

Игра неканонична не только из-за неясно откуда появившихся Ордосов (на самом деле их вычитали в официальной «Энциклопедии Дюны»). В ней ещё и сильно отличаются события. В оригинале не было никаких перестрелок и танковых боёв в пустыне; большинство конфликтов проходили в форме либо дворцовых интриг, либо схваток на мечах. Силовые поля прекрасно держали огнестрел, и после выстрела из бластера получался компактный «ядерный» взрыв, а вот с холодным оружием подобного не происходило. Впрочем, изрядная часть игроков книгу всё равно не читала. Да и кого волнует канон, когда можно до красных глаз и выгорания кинескопа давить солдат противника тяжёлым танком под запилы Фрэнка Клепаки?

Dune 2000: красивый сиквел-ремейк

Вскоре Westwood отличилась ещё раз, на много лет опередив современную моду на ремейки игр. Новая игра — по сюжету продолжение, а по механике фактически копия Dune 2 — получила название Dune 2000. На самом деле игра поступила в продажу в 1998 году, но Dune 1998 не звучит, да и на ожидании миллениума денег можно было подзаработать.

В этой игре присутствовали видеоролики с живыми актёрами, разделение войск по родам (одни эффективны против пехоты, другие — против техники, плюс несколько специальных юнитов) и даже настоящая 3D-графика! Последняя, правда, была доступна только в версии для PlayStation, а на компьютерах пришлось довольствоваться изометрией и спрайтами. Ещё здесь появилась её величество рамочка — в предыдущей версии юниты приходилось отправлять на задания поштучно либо методом колонны, то есть указывая в качестве точки назначения другой юнит и посылая всю цепочку навстречу приключениям.

Если кто-то желает приобщиться к классике сейчас — в игре есть мультиплеер, до сих пор работающий через клиент CnCNet (Classic Command & Conquer).

Emperor: Battle for Dune — последняя из великих

Последняя игра в рамках вселенной, к которой приложила руку Westwood, — Emperor: Battle for Dune. В ней сюжет крутился вокруг соперничества трёх Домов за власть над Арракисом и источником спайса. После гибели императора Шаддама Космическая гильдия устроила по сути соревнование за власть над планетой под лозунгом «Пусть победит сильнейший».

В этой игре наконец появилась полностью трёхмерная графика, стали заметно различаться юниты и строения разных сторон, добавились новые фракции (например, мастера генной инженерии c Тлейлаксу, использующие ужасных мутантов, и войска Космической гильдии — с обеими игроку ещё предстоит побороться), а также миссии на родной планете каждой фракции. Разработчики ввели деление миссий на атакующие и оборонительные — причём обороняться приходилось всякий раз, когда противник решал отбить ранее захваченную территорию.

Живые видеоролики, фишка Westwood, никуда не делись, как и прекрасная музыка — наоборот, к проекту присоединились ещё два композитора. Фрэнк Клепаки создал саундтрек для Атрейдесов, где преобладали космические и имперские мотивы, Дэвид Аркенстоун — мрачную и тяжёлую тему для подлых Харконненов, а Джаррид Мендельсон использовал для музыки дома Ордосов холодную электронику.

Frank Herbert’s Dune, о которой не принято говорить

На этом золотой век игр по «Дюне» закончился. Правда, был ещё один проект, о котором в приличном обществе упоминать не принято.

В недрах всё той же студии Cryo родилось нечто под названием Frank Herbert’s Dune, созданное по одноимённому сериалу от канала SyFy. Оно представляет собой стелс-экшен — кривой, как крис-нож. Пол Атрейдес, сбежав к фременам, только тем и занимается, что уничтожает злодеев ударами в спину в течение пяти коротких миссий, пополняя при этом запас влаги. Унылый геймплей, малая (к счастью) продолжительность, плохая графика… А ведь когда-то студия делала действительно уникальные игры, пример тому — детективный квест, посвящённый работе КГБ.

* * *

Стоит упомянуть о фанатском творчестве — целых двух играх Dune III. Одну из них (а затем и Dune IV) сделал украинский разработчик-фанат, добавив к Dune II миссий и сюжетных кампаний, другая Dune III была и вовсе пошаговой стратегией.

Также компания Funcom обещала выпустить несколько игр, в том числе мультиплеерный проект, более всего схожий с Conan Exiles. Об остальных неизвестно вообще ничего. Будут ли они удачными — покажет время.

P.S. Идейные наследники «Дюны»

На основе идей из Dune II Westwood Studios построила собственную франшизу с пророком и харвестерами. В Command & Conquer на смену спайсу пришёл живой минерал тиберий, который вытягивал полезные ископаемые из недр, а вместо Шаи-Хулуда тут — мутанты-висцероиды, появляющееся из тел пехотинцев, скончавшегося от отравления тем самым тиберием. Собственно, тиберий стал и поводом для основного конфликта серии, и его топливом, что неудивительно: кроме «Дюны» разработчики вдохновлялись новостями о войне в Персидском Заливе. За контроль над чудо-минералом бьются две организации: братство NOD, возглавляемое харизматичным и неистребимым Кейном, и GDI, прогрессивный альянс демократических держав.

Первая игра серии, вышедшая в 1996 году — Command and Conquer: Tiberian Dawn — быстро затмила вторую «Дюну», и неудивительно: в истории RTS мало было игр, которые бы так мощно продвигали жанр вперёд. Кроме «рамочки» для выделения войск к важным нововведением следует отнести и неограниченность ресурсов: тиберий умеет разрастаться, а новых юнитов можно штамповать, пока вам не наскучит — или пока компьютер не начнёт тормозить. Кроме того, пускай фракций было всего две, различались они действительно сильно: фанатики NOD полагались на скрытность и подлость, а генералы GDI предпочитали пушки побольше да броню потолще.

Противостояние NOD и GDI было комически-клюквенным. И Westwood Studios решили довести эту клюквенность до предела: всего через год вышла Command & Conquer: Red Alert, катком сатиры проходящаяся по стереотипам об Evil Russians и красной угрозе. Исходно игру задумывали как приквел, но потом махнули рукой и выделили в отдельную — и чертовски хорошую! — линейку. Если «тибериумная» серия со всем своим милитаристским пафосом скатилась после шедевральной Tiberium Sun во что-то невразумительное, то все три Red Alert и геймплейно, и нарративно чудо как хороши.

Отдельного упоминания заслуживает и третья ветвь — Command & Conquer: Generals, состоящая всего из одной игры и одного дополнения к ней. В каком-то смысле это было возвращение к истокам: разработчики снова экспериментировали с жанром и опять вдохновлялись новостями. Конфликт был хоть и вымышленным, но приближённым к реалиям — в мясорубке глобальной войны схлестнулись Китай, международный терроризм и США (куда уж без них!).

Закат Command & Conquer: закономерен — в 1998 году Electronic Аrt купила Westwood Studios, а в 2003 году окончательно расформировала её. Под крылом гиганта Westwood успела выпустить две свои лучшие RTS (с аддонами к ним) — Red Alert 2 и Tiberium Sun, но после этого Command & Conquer занимались уже внутренние студии EA. После окончания «тибериумной» серии в 2010 году вышла StarCraft II, конкурировать с которой ЕА была очевидно не в состоянии. К серии они потом возвращались, но не так, как бы того хотелось хардкорным игрокам: в 2012 вышла барузерная Tiberium Alliances, а в 2018 — мобильная Rivals. Последняя была весьма недурна, но разозлила поклонников Command & Conquer, которые посчитали Rivals надругательством над трупом серии.

Зато в 2020 появилось ремастер-издание Tiberian Dawn и Red Alert с перезаписанным саундтреком. Да, это не новая часть, но полноценное возвращение классики. Славное наследие Dune II не затерялось в песках времени и не пошло на корм червям.