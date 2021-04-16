Нежданно-негаданно Universal опубликовала удалённые сцены из киноадаптации «Варкрафта». 11 эпизодов суммарно составили 14 минут. В них нам показывают Стальгорн, орочий лагерь, совет у людей и многое другое.

Дуротан и Оргрим просят позволения войти Дуэль Дуротана и Чёрного Шрама Разговор орков у костра Лотар получает оружие в Стальгорне Калла и Кадгар на пути в таверну «Гордость льва» Лотар допрашивает Медива Королевские особы беседуют на балконе Встреча королевств Подготовка к войне Лотар скорбит Антонидас просит Кадгара стать новым Хранителем

Естественно, внезапный ролик вызвал бурю комментариев с просьбой снять новый фильм по вселенной:

Holy fuck I want a new Warcraft movie based on WC3. Can you guys just do it pls? Just real quick… I actually really enjoyed the Warcraft movie… It was nice… — Michael Loda (@MichaelLoda) April 14, 2021

Я хочу новый фильм по «Варкрафт», основанный на третьей части. Парни, вы можете его снять? Просто очень быстро… Мне действительно понравился фильм, он был хорошим.

Кроме того, в удалённом эпизоде (начинается с 9:40) можно увидеть… Криса Метцена, одного из авторов вселенной, который ныне занимается настольными ролевыми играми.