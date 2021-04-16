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    Новости

    Ещё 14 минут Азерота в кино: Universal опубликовала удалённые сцены из «Варкрафта»

    16 апреля 2021
    Кот-император
    16.04.2021
    964
    0 минут на чтение

    Нежданно-негаданно Universal опубликовала удалённые сцены из киноадаптации «Варкрафта». 11 эпизодов суммарно составили 14 минут. В них нам показывают Стальгорн, орочий лагерь, совет у людей и многое другое.

    1. Дуротан и Оргрим просят позволения войти
    2. Дуэль Дуротана и Чёрного Шрама
    3. Разговор орков у костра
    4. Лотар получает оружие в Стальгорне
    5. Калла и Кадгар на пути в таверну «Гордость льва»
    6. Лотар допрашивает Медива
    7. Королевские особы беседуют на балконе
    8. Встреча королевств
    9. Подготовка к войне
    10. Лотар скорбит
    11. Антонидас просит Кадгара стать новым Хранителем

    Естественно, внезапный ролик вызвал бурю комментариев с просьбой снять новый фильм по вселенной:

    Я хочу новый фильм по «Варкрафт», основанный на третьей части. Парни, вы можете его снять? Просто очень быстро… Мне действительно понравился фильм, он был хорошим. 

    Кроме того, в удалённом эпизоде (начинается с 9:40) можно увидеть… Криса Метцена, одного из авторов вселенной, который ныне занимается настольными ролевыми играми.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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