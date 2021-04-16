Нежданно-негаданно Universal опубликовала удалённые сцены из киноадаптации «Варкрафта». 11 эпизодов суммарно составили 14 минут. В них нам показывают Стальгорн, орочий лагерь, совет у людей и многое другое.
- Дуротан и Оргрим просят позволения войти
- Дуэль Дуротана и Чёрного Шрама
- Разговор орков у костра
- Лотар получает оружие в Стальгорне
- Калла и Кадгар на пути в таверну «Гордость льва»
- Лотар допрашивает Медива
- Королевские особы беседуют на балконе
- Встреча королевств
- Подготовка к войне
- Лотар скорбит
- Антонидас просит Кадгара стать новым Хранителем
Естественно, внезапный ролик вызвал бурю комментариев с просьбой снять новый фильм по вселенной:
Holy fuck I want a new Warcraft movie based on WC3. Can you guys just do it pls? Just real quick… I actually really enjoyed the Warcraft movie… It was nice…
— Michael Loda (@MichaelLoda) April 14, 2021
Я хочу новый фильм по «Варкрафт», основанный на третьей части. Парни, вы можете его снять? Просто очень быстро… Мне действительно понравился фильм, он был хорошим.
— AdamShwaginz (@AdamShwaginz) April 14, 2021
Кроме того, в удалённом эпизоде (начинается с 9:40) можно увидеть… Криса Метцена, одного из авторов вселенной, который ныне занимается настольными ролевыми играми.
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