Нежданно-негаданно Universal опубликовала удалённые сцены из киноадаптации «Варкрафта». 11 эпизодов суммарно составили 14 минут. В них нам показывают Стальгорн, орочий лагерь, совет у людей и многое другое.

Естественно, внезапный ролик вызвал бурю комментариев с просьбой снять новый фильм по вселенной:

Holy fuck I want a new Warcraft movie based on WC3. Can you guys just do it pls? Just real quick… I actually really enjoyed the Warcraft movie… It was nice…

— Michael Loda (@MichaelLoda) April 14, 2021