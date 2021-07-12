«Есть, чего бояться?»: трейлер хоррор-сериала Chapelwaite по рассказу Стивена Кинга

Epix представил полноценный трейлер сериала «Чапелвэйт» (Chapelwaite) — хоррора по рассказу Стивена Кинга «Иерусалимов Удел» (или «Поселение Иерусалим», Jerusalemʼs Lot) из сборника «Ночная смена».
Is there something to fear? Find out when #Chapelwaite premieres August 22 only on @EPIXHD. pic.twitter.com/WKzS3WjW8P
— Chapelwaite (@ChapelwaiteEPIX) July 8, 2021
На главную роль руководство позвало лауреата «Оскара» Эдриана Броуди («Отель „Гранд Будапешт“», «Острые козырьки»), компанию ему составила Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»).
Рассказ представляет собой произведение в эпистолярном жанре, где сюжет подаётся через письма и заметки капитана Чарльза Буна. Время действия — 1850-е. После трагической смерти своего кузена Стивена, Чарльз наследует его дом, куда переезжает вместе с детьми. На месте Чарльз обнаруживает, что жители городка очень неприязненно относятся к его семье, и капитан пытается понять, в чём дело.
Баннер
No one is ever safe in #Chapelwaite. pic.twitter.com/YbKwpHri6o
— Chapelwaite (@ChapelwaiteEPIX) July 8, 2021
В описании сериала приводится несколько иной синопсис — главный герой переезжает после смерти жены в море. И на новом месте Чарльз попытается раскрыть мрачные тайны, которые поколениями хранила его семья. Очень похоже, что сериал, как и рассказ, тоже будут отсылать к произведению Говарда Лавкрафта «Крысы в стенах».
Всего в сериале 10 эпизодов.
«Поселение Иерусалим» стал приквелом к «Жребию» — вероятно, и сериал затронет эту «вампирскую» тему. Угроза в «Чапелвэйте» — это нечто из рода страшилок у костра или городских легенд. Или, может быть, это на самом деле собственное горе, которое потрясло персонажа.
Исполнительным продюсером назначен Дональд Де Лайн, за плечами которого опыт работы с фильмом «Первому игроку приготовиться» и сериалом «Сосны».
Сериал стартует 22 августа.
Читайте также
Epix заказала сериал по рассказу Кинга «Иерусалимов Удел» с Эдрианом Броуди
Вольное продолжение «Крыс в стенах» Говарда Лавкрафта выйдет где-то осенью 2020-го.
Первые кадры и детали создания сериала «Чапелвэйт» по Стивену Кингу
Сериал выйдет уже в августе.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.