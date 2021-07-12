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    «Есть, чего бояться?»: трейлер хоррор-сериала Chapelwaite по рассказу Стивена Кинга

    12 июля 2021
    12.07.2021
    1096
    1 минута на чтение

    Epix представил полноценный трейлер сериала «Чапелвэйт» (Chapelwaite) — хоррора по рассказу Стивена Кинга «Иерусалимов Удел» (или «Поселение Иерусалим», Jerusalemʼs Lot) из сборника «Ночная смена».

    На главную роль руководство позвало лауреата «Оскара» Эдриана Броуди («Отель „Гранд Будапешт“», «Острые козырьки»), компанию ему составила Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»).

    Рассказ представляет собой произведение в эпистолярном жанре, где сюжет подаётся через письма и заметки капитана Чарльза Буна. Время действия — 1850-е. После трагической смерти своего кузена Стивена, Чарльз наследует его дом, куда переезжает вместе с детьми. На месте Чарльз обнаруживает, что жители городка очень неприязненно относятся к его семье, и капитан пытается понять, в чём дело.

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    В описании сериала приводится несколько иной синопсис — главный герой переезжает после смерти жены в море. И на новом месте Чарльз попытается раскрыть мрачные тайны, которые поколениями хранила его семья. Очень похоже, что сериал, как и рассказ, тоже будут отсылать к произведению Говарда Лавкрафта «Крысы в стенах».

    Всего в сериале 10 эпизодов.

    «Поселение Иерусалим» стал приквелом к «Жребию» — вероятно, и сериал затронет эту «вампирскую» тему. Угроза в «Чапелвэйте» — это нечто из рода страшилок у костра или городских легенд. Или, может быть, это на самом деле собственное горе, которое потрясло персонажа.

    Исполнительным продюсером назначен Дональд Де Лайн, за плечами которого опыт работы с фильмом «Первому игроку приготовиться» и сериалом «Сосны».

    Сериал стартует 22 августа.

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