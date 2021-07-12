«Есть, чего бояться?»: трейлер хоррор-сериала Chapelwaite по рассказу Стивена Кинга

Epix представил полноценный трейлер сериала «Чапелвэйт» (Chapelwaite) — хоррора по рассказу Стивена Кинга «Иерусалимов Удел» (или «Поселение Иерусалим», Jerusalemʼs Lot) из сборника «Ночная смена».

Is there something to fear? Find out when #Chapelwaite premieres August 22 only on @EPIXHD. pic.twitter.com/WKzS3WjW8P — Chapelwaite (@ChapelwaiteEPIX) July 8, 2021

На главную роль руководство позвало лауреата «Оскара» Эдриана Броуди («Отель „Гранд Будапешт“», «Острые козырьки»), компанию ему составила Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»).

Рассказ представляет собой произведение в эпистолярном жанре, где сюжет подаётся через письма и заметки капитана Чарльза Буна. Время действия — 1850-е. После трагической смерти своего кузена Стивена, Чарльз наследует его дом, куда переезжает вместе с детьми. На месте Чарльз обнаруживает, что жители городка очень неприязненно относятся к его семье, и капитан пытается понять, в чём дело.

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В описании сериала приводится несколько иной синопсис — главный герой переезжает после смерти жены в море. И на новом месте Чарльз попытается раскрыть мрачные тайны, которые поколениями хранила его семья. Очень похоже, что сериал, как и рассказ, тоже будут отсылать к произведению Говарда Лавкрафта «Крысы в стенах».

Всего в сериале 10 эпизодов.

«Поселение Иерусалим» стал приквелом к «Жребию» — вероятно, и сериал затронет эту «вампирскую» тему. Угроза в «Чапелвэйте» — это нечто из рода страшилок у костра или городских легенд. Или, может быть, это на самом деле собственное горе, которое потрясло персонажа.

Исполнительным продюсером назначен Дональд Де Лайн, за плечами которого опыт работы с фильмом «Первому игроку приготовиться» и сериалом «Сосны».

Сериал стартует 22 августа.