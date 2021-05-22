Первые кадры и детали создания сериала «Чапелвэйт» по Стивену Кингу

В августе на канале EPIX выйдет сериал «Чапелвэйт» (Chapelwaite), вдохновлённый рассказом Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» из сборника «Ночная смена». Vanity Fair поделился некоторыми деталями создания сериала.

События рассказа происходят в деревне Причер Корнерс в 1850 году, повествование ведётся в виде писем и записей в дневнике, в основном принадлежащих главному герою, капитану Чарльзу Буну. Он сталкивается с ужасными тайнами своей семейной истории и вынужден дать отпор тьме, преследующей его род на протяжении многих поколений.

В главных ролях — Эдриан Броуди и Эмили Хэмпшир. Шоураннерами выступают Питер и Джейсон Филарди. Сериал состоит из 10 эпизодов.

Рассказ Стивена Кинга был данью творчеству Г. Ф. Лавкрафта, Эдгара Аллана По, Н. Хоторна, Г. Джеймса. «Поселение Иерусалим» стал приквелом к «Жребию» — вероятно, и сериал затронет эту «вампирскую» тему. Угроза в «Чапелвэйте» — это нечто из рода страшилок у костра или городских легенд. Или, может быть, это на самом деле собственное горе, которое потрясло персонажа.

Мы играем с этим намеренно, чтобы заставить наших зрителей угадывать

— сказал Питер Филарди, который создавал сериал вместе со своим братом Джейсоном Филарди.

Это фильм в жанре «дом с привидениями»? Уже в пилоте вы узнаёте, что Чарльз также в некотором роде страдал от психологических проблем, безумия, которым страдали все его другие родственники

Сериал близок к оригинальной истории: Чарльз Бун наследует старое имущество его последнего родственника и решает начать новую жизнь в родовом поместье, в обветшалой конструкции, известной местным жителям как Чапелвэйт. Странные звуки внутри стен приводят его к семейным секретам рода Бун, история которых прослеживаются до пуританских времён, эпохи колдовства, суеверий, древних проклятий и первородных грехов и исчезнувших сообществ с библейским прозвищем «поселение Иерусалим».

Расширение короткого рассказа Кинга до 10-серийного сериала означало, что нужно будет добавить ещё несколько сюжетных линий. Поэтому братья Филарди добавили овдовевшему Чарльзу Буну трёх детей, а также новую приятельницу. Её зовут Ребекка Морган, которую сыграла Эмили Хэмпшир. Морган — образованная женщина, журналистка, которая пишет для журнала «The Atlantic», и её откровенность — это угроза для старого патриархального управления, господствующего в регионе. Ребекка бросает вызов воли своей семьи и решает стать гувернанткой и учительницей, отчасти потому, что в город приехал Чарльз Бун с детьми.

Предубеждение местного сообщества против женщин и цветных людей — это всего лишь два элемента в этой истории, которые выглядят подозрительно современно. Филарди описывает сериал как столкновение между новыми способами мышления и старыми регрессивными привычками. Способ, которым прошлое может одолеть это и измениться к лучшему — всё это обёрнуто в оболочку сверхъестественной мифологии.

Мы с братом выросли в городке Мистик, штат Коннектикут, который был старой рыбацкой деревушкой, и мы всегда хотели создать историю, которая разворачивается в Новой Англии и рассказывает о рыбаке. Поэтому мы сделали Чарльза Бука капитаном китобойного судна в XIX-го веке. Как и многие моряки тогда, они часто останавливались на островах, влюблялись и заводили там семьи… Мы хотели добавить в историю детей, что не только бы обогатило персонажа Чарльза, но и сделало сюжет более опасным. Когда опасность затрагивает семью, она становится более ужасной

В сериале жена Буна была полинезийкой с Маркизских островов Тихого океана. Она часто путешествовала с детьми, поэтому две их дочери и сын выросли, увидев мир и множество разных людей, услышав языки, узнав о разных конфессиях и обычаях. Когда они с отцом оседают в Новой Англии после смерти их матери, семья не особенно комфортно чувствует себя среди однотипных городков. Затем их изношенный новый дом тоже начинает пугать семью, и, кажется, нигде нельзя почувствовать себя в безопасности.