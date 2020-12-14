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    Есть пятая сверхцель! Все участники получают комикс об истории научной фантастики

    14 декабря 2020
    Кот-император
    14.12.2020
    410
    0 минут на чтение
    Есть пятая сверхцель! Все участники получают комикс об истории научной фантастики

    Друзья, прекрасные новости к утру понедельника! В рамках нашей крауд-кампании на 2021 год вы разблокировали пятую сверхцель — потрясающий французский комикс La Science Fiction от знаменитого издательства Les Humanoïdes Associés («Инкал», «Метабароны»), рассказывающий иллюстрированную историю научной фантастики. Его бесплатно получат все участники, выбравшие подписку как на 12 простых номеров, так и на спецвыпуски.

    Спасибо вам большое!

    А в рамках кампании у нас ещё доступна сувенирка, нулевой спецвыпуск, ремастер первого номера и многое-многое другое. Присоединяйтесь!

    В комментариях под этой записью предлагаем вам поделиться впечатлениями от номеров этого года. Какие рубрики и статьи вам понравились? А какие — не очень? Что думаете насчёт спецвыпусков? Пишите, будем рады ознакомиться!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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