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    Новости

    Фильм «Веном 2» опять перенесли. И внезапно он выйдет раньше!

    6 сентября 2021
    06.09.2021
    513
    0 минут на чтение
    Фильм «Веном 2» опять перенесли. Нет, фильм выйдет раньше!

    Sony в пятый раз перенесла дату выхода «Венома 2: Да будет резня». Правда, на этот раз фильм должен выйти на две недели раньше — 1 октября.

    Изначально премьера должна была состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии ее неоднократно откладывали.

    Также иронично, что совсем недавно СМИ сообщали о планах Sony перенести фильм с 14 октября на 21 января 2022 года.

    Напомним, постановкой второй части занимается Энди Серкис, а к актерскому составу присоединился Вуди Харрельсон.

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    Судьба мультфильма пока не решилась.

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