Фильм «Веном 2» опять перенесли. И внезапно он выйдет раньше!

Sony в пятый раз перенесла дату выхода «Венома 2: Да будет резня». Правда, на этот раз фильм должен выйти на две недели раньше — 1 октября.

Изначально премьера должна была состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии ее неоднократно откладывали.

Также иронично, что совсем недавно СМИ сообщали о планах Sony перенести фильм с 14 октября на 21 января 2022 года.

Напомним, постановкой второй части занимается Энди Серкис, а к актерскому составу присоединился Вуди Харрельсон.