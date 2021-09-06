Фильм «Веном 2» опять перенесли. И внезапно он выйдет раньше!

Sony в пятый раз перенесла дату выхода «Венома 2: Да будет резня». Правда, на этот раз фильм должен выйти на две недели раньше — 1 октября.
Изначально премьера должна была состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии ее неоднократно откладывали.
Также иронично, что совсем недавно СМИ сообщали о планах Sony перенести фильм с 14 октября на 21 января 2022 года.
Напомним, постановкой второй части занимается Энди Серкис, а к актерскому составу присоединился Вуди Харрельсон.
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Дмитрий Кинский | 13.08.2021
Судьба мультфильма пока не решилась.
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