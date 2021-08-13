Sony перенесла выход «Венома 2» на 14 октября. А новые «Монстры на каникулах» могут уйти в стриминг

Sony решила перенести сиквел «Венома» с подзаголовком «Да будет резня» на полмесяца — с 24 сентября на 15 октября. Судя по всему, причиной послужил дельта-вариант коронавирусной инфекции.
В России дату премьеры тоже изменили. Теперь фильм выйдет на месяц позже — 14 октября вместо 16 сентября.
Теперь картина будет противостоять другим крупным релизам вроде «Хэллоуин убивает», «Не время умирать» и «Дюны».
Кроме того, Sony рассматривает вариант с выпуском «Монстров на каникулах: Трансформания» в стриминговых сервисах. Также не исключено, что мультфильм поставят на старую дату выхода «Венома» — 24 сентября.
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