Sony перенесла выход «Венома 2» на 14 октября. А новые «Монстры на каникулах» могут уйти в стриминг

Sony решила перенести сиквел «Венома» с подзаголовком «Да будет резня» на полмесяца — с 24 сентября на 15 октября. Судя по всему, причиной послужил дельта-вариант коронавирусной инфекции.

В России дату премьеры тоже изменили. Теперь фильм выйдет на месяц позже — 14 октября вместо 16 сентября.

Теперь картина будет противостоять другим крупным релизам вроде «Хэллоуин убивает», «Не время умирать» и «Дюны».

Кроме того, Sony рассматривает вариант с выпуском «Монстров на каникулах: Трансформания» в стриминговых сервисах. Также не исключено, что мультфильм поставят на старую дату выхода «Венома» — 24 сентября.