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    Новости

    Sony перенесла выход «Венома 2» на 14 октября. А новые «Монстры на каникулах» могут уйти в стриминг

    13 августа 2021
    13.08.2021
    386
    0 минут на чтение
    «Веном»

    Sony решила перенести сиквел «Венома» с подзаголовком «Да будет резня» на полмесяца — с 24 сентября на 15 октября. Судя по всему, причиной послужил дельта-вариант коронавирусной инфекции.

    В России дату премьеры тоже изменили. Теперь фильм выйдет на месяц позже — 14 октября вместо 16 сентября.

    Теперь картина будет противостоять другим крупным релизам вроде «Хэллоуин убивает», «Не время умирать» и «Дюны».

    Кроме того, Sony рассматривает вариант с выпуском «Монстров на каникулах: Трансформания» в стриминговых сервисах. Также не исключено, что мультфильм поставят на старую дату выхода «Венома» — 24 сентября.

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