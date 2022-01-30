Фольклорный ужас в трейлере хоррора «Проклятые» о французской деревушке XIX века

В сети появился трейлер хоррора «Проклятые». Режиссёром выступил Шон Эллис, снявший фильм «Антропоид» и «Метрополиса Манила», а также номинант на «Оскар» за короткометражку «Возврат».

События разворачиваются во французской деревушке в XIX веке. Местные земли проклинает цыганка из-за жестокой расправы местного барона над ее табором. Вскоре после этого деревенским детям начинают сниться странные пугающие вещи, а в лесах появляются жуткие звери. Для расследования этих мистических проишествий барон приглашает криминалиста Джона Макбрайда.

Главную роль в фильме исполнил Бойд Холбрук, известный по сериалу «Нарко». В актёрском составе также значатся Алистэр Петри («Сексуальное просвещение») и Келли Райлли («Настоящий детектив»).

Впервые картина была представлена на кинофестивале «Сандэнс» под названием «Eight for Silver» («Восемь за серебро»). Затем лента была доработана: изменениям подверглась компьютерная графика, а также была добавлена музыка Лорна Балфа.

Премьера хоррора состоится в кинотеатрах 18 февраля.

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