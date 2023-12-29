Гари Олдман недоволен своим исполнением роли Сириуса Блэка

Гари Олдман в одном из интервью признался, что недоволен своей актерской игрой в «Гарри Поттере», где ему досталась роль Сириуса Блэка.
По его мнению, он мог бы исполнить эту роль по-другому, если бы ознакомился с оригинальными книгами, как поступили его коллеги.
Может быть, если бы я прочитал книги, как Алан Рикман, если бы был на шаг впереди, если бы знал о дальнейших событиях, то сыграл бы по-другому.
Тем не менее актеру кажется, что это нормально, когда ты недоволен своей предыдущей работой, потому что надо стремиться делать ее лучше.
Скажем так. Думаю, если бы я сел, посмотрел на себя в каком-нибудь фильме и сказал: «Боже, как же я хорош», то это был бы очень грустный день.
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