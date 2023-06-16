Геннди Тартаковски уже работает над третьим сезоном «Первобытного»

Геннди Тартаковски объявил, что Adult Swim продлил анимационный сериал «Первобытный» на третий сезон, над которым он уже работает.
«Первобытный» стал заразной болезнью, которую я никогда не хочу лечить. Каждый эпизод течет как неудержимая сила, неподвластная моему контролю.
В центре сюжета первобытный мужчина по прозвищу Копье, который преодолевает различные трудности древнего мира с динозавром по кличке Клык.
Когда выйдет третий сезон, пока непонятно.
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Александр Омолоев | 29.09.2022 | 474
Вот бы Клык и Копьё и дальше молча всё время куда-то бежали, искореняя древнюю фауну…
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