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    Новости

    Ghost of Tsushima получит DLC с кооперативом и демонами

    17 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    17.08.2020
    905
    0 минут на чтение
    Ghost of Tsushima получит DLC с кооперативом и мифическими существами 2

    Sucker Punch неожиданно объявила, что выпустит для Ghost of Tsushima бесплатное дополнение Legends, которое добавит в игру кооперативный режим.

    «Легенды» — захватывающая фантастическая игра с локациями и врагами, вдохновленными японским фольклором и мифологией, а также с акцентом на совместные поединки.

    Основные детали:

    • Мультиплеер рассчитан на 2-4 игроков и не имеет отношения к истории Дзина;
    • На выбор у игроков будет 4 класса: самурай, охотник, ронин и ассасин;
    • Вдвоем можно будет проходить кооперативные сюжетные задания, а вчетвером — защищаться от волн противников;
    • Среди врагов будут мифические существа вроде демонов со сверхъестественными способностями;
    • После релиза Legends в игре появится рейд на 4 игроков.

    DLC выйдет осенью 2020 года — подробнее о нем разработчики расскажут позже. Для онлайна потребуется подписка на PS+.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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