Ghost of Tsushima получит DLC с кооперативом и демонами

Sucker Punch неожиданно объявила, что выпустит для Ghost of Tsushima бесплатное дополнение Legends, которое добавит в игру кооперативный режим.
«Легенды» — захватывающая фантастическая игра с локациями и врагами, вдохновленными японским фольклором и мифологией, а также с акцентом на совместные поединки.
Основные детали:
- Мультиплеер рассчитан на 2-4 игроков и не имеет отношения к истории Дзина;
- На выбор у игроков будет 4 класса: самурай, охотник, ронин и ассасин;
- Вдвоем можно будет проходить кооперативные сюжетные задания, а вчетвером — защищаться от волн противников;
- Среди врагов будут мифические существа вроде демонов со сверхъестественными способностями;
- После релиза Legends в игре появится рейд на 4 игроков.
DLC выйдет осенью 2020 года — подробнее о нем разработчики расскажут позже. Для онлайна потребуется подписка на PS+.
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Авторы Ghost of Tsushima сначала думали сделать игру про пиратов или трех мушкетеров
Дмитрий Кинский | 17.07.2020
В какой-то момент разработка напоминала борьбу с осьминогом.
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