Ghost of Tsushima получит DLC с кооперативом и демонами

Sucker Punch неожиданно объявила, что выпустит для Ghost of Tsushima бесплатное дополнение Legends, которое добавит в игру кооперативный режим.

«Легенды» — захватывающая фантастическая игра с локациями и врагами, вдохновленными японским фольклором и мифологией, а также с акцентом на совместные поединки.

Основные детали:

Мультиплеер рассчитан на 2-4 игроков и не имеет отношения к истории Дзина;

На выбор у игроков будет 4 класса: самурай, охотник, ронин и ассасин;

Вдвоем можно будет проходить кооперативные сюжетные задания, а вчетвером — защищаться от волн противников;

Среди врагов будут мифические существа вроде демонов со сверхъестественными способностями;

После релиза Legends в игре появится рейд на 4 игроков.

DLC выйдет осенью 2020 года — подробнее о нем разработчики расскажут позже. Для онлайна потребуется подписка на PS+.