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    Авторы Ghost of Tsushima сначала думали сделать игру про пиратов или трех мушкетеров

    17 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    17.07.2020
    628
    1 минута на чтение
    Авторы Ghost of Tsushima сначала думали сделать игру про пиратов или трех мушкетеров

    Sucker Punch в честь выхода Ghost of Tsushima рассказала в блоге PlayStation о разработке последнего крупного эксклюзива PS4.

    После выхода inFamous: Second Son студия решила оставить франшизу и взяться за новую. В планах была игра с большим открытом миром и ближним боем, но сеттинг оставался под вопросом.

    Команда рассматривала пиратскую тематику, истории о Робе Рое и даже «Трех мушкетеров». Но разработчики всегда возвращались к феодальной Японии и самураям.

    Одним роковым осенним днем нам на глаза попался исторический отчет о вторжении монголов на Цусиму в 1274 году. И все сразу же встало на свои места.

    По ходу производства у Sucker Punch было много творческих проблем. К примеру, авторы не знали, кем должен быть противник главного героя.

    Также трудности возникли с масштабом Ghost of Tsushima — размером мира, количества листвы, диалогов, миссий и персонажей.

    Количество этих элементов умножилось в 5, 10, 20 и местами даже 40 раз. Ни один из наших инструментов, которыми мы пользовались во время работы над inFamous, не мог справиться с такими задачами… Не считая нашу систему визуальных эффектов.

    По словам Sucker Punch, в определенный момент разработка напоминала борьбу с осьминогом. А временами сотрудники не могли понять, становится игра лучше или нет.

    Ранние концепт-арты

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     Дарья Буданова |  14.07.2020 |  180 175

    Наша рецензия на фантастически красивую Ghost of Tsushima.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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