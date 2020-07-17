Авторы Ghost of Tsushima сначала думали сделать игру про пиратов или трех мушкетеров

Sucker Punch в честь выхода Ghost of Tsushima рассказала в блоге PlayStation о разработке последнего крупного эксклюзива PS4.

После выхода inFamous: Second Son студия решила оставить франшизу и взяться за новую. В планах была игра с большим открытом миром и ближним боем, но сеттинг оставался под вопросом.

Команда рассматривала пиратскую тематику, истории о Робе Рое и даже «Трех мушкетеров». Но разработчики всегда возвращались к феодальной Японии и самураям.

Одним роковым осенним днем нам на глаза попался исторический отчет о вторжении монголов на Цусиму в 1274 году. И все сразу же встало на свои места.

По ходу производства у Sucker Punch было много творческих проблем. К примеру, авторы не знали, кем должен быть противник главного героя.

Также трудности возникли с масштабом Ghost of Tsushima — размером мира, количества листвы, диалогов, миссий и персонажей.

Количество этих элементов умножилось в 5, 10, 20 и местами даже 40 раз. Ни один из наших инструментов, которыми мы пользовались во время работы над inFamous, не мог справиться с такими задачами… Не считая нашу систему визуальных эффектов.

По словам Sucker Punch, в определенный момент разработка напоминала борьбу с осьминогом. А временами сотрудники не могли понять, становится игра лучше или нет.

Ранние концепт-арты