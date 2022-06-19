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    Новости

    HBO Max официально начал работу над приквелом «Оно» — сериалом «Добро пожаловать в Дерри»

    19 июня 2022
    19.06.2022
    661
    0 минут на чтение
    HBO Max запускает сериал «Добро пожаловать в Дерри», приквел «Оно»

    HBO Max начал работу над сериалом «Добро пожаловать в Дерри» — предысторией «Оно» Стивена Кинга. Об этом сообщила одна из авторов сценария Шелли Милс в своих соцсетях.

    Анонсированный в марте сериал теперь официально запущен в работу. Шоу станет приквелом к хоррор-дилогии «Оно» Энди Мускетти, которая адаптировала одноименный роман Стивена Кинга.

    Согласно Variety, сценарист фильмов Джейсон Фукс («Пэн», «Аргайл») станет также автором сериала, а режиссер дилогии Энди Мускетти выступит в качестве продюсера. Помимо них в авторскую группу входят сценаристы Шелли Милс («Тень и кость»), Брэд Кэйн («Полиция Токио»), Корд Джефферсон («Хранители»), Остин Гузман («Песочный человек») и другие.

    Действие сериала разворачивается в 1960-х годах, в том же городке Дерри, Мэн, задолго до появления Клуба неудачников. В центре сюжета — происхождение демона Пеннивайза, который пробуждается каждые 27 лет для охоты на детей из Дерри.

    Пока неизвестно, когда стартуют съёмки сериала. Если они начнутся в этом году, то выход сериала можно ждать на Хеллоуин следующего года. О возвращении Билла Скарсгарда также не уточняется.

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