HBO Max официально начал работу над приквелом «Оно» — сериалом «Добро пожаловать в Дерри»

HBO Max начал работу над сериалом «Добро пожаловать в Дерри» — предысторией «Оно» Стивена Кинга. Об этом сообщила одна из авторов сценария Шелли Милс в своих соцсетях.

Анонсированный в марте сериал теперь официально запущен в работу. Шоу станет приквелом к хоррор-дилогии «Оно» Энди Мускетти, которая адаптировала одноименный роман Стивена Кинга.

Согласно Variety, сценарист фильмов Джейсон Фукс («Пэн», «Аргайл») станет также автором сериала, а режиссер дилогии Энди Мускетти выступит в качестве продюсера. Помимо них в авторскую группу входят сценаристы Шелли Милс («Тень и кость»), Брэд Кэйн («Полиция Токио»), Корд Джефферсон («Хранители»), Остин Гузман («Песочный человек») и другие.

Действие сериала разворачивается в 1960-х годах, в том же городке Дерри, Мэн, задолго до появления Клуба неудачников. В центре сюжета — происхождение демона Пеннивайза, который пробуждается каждые 27 лет для охоты на детей из Дерри.

Пока неизвестно, когда стартуют съёмки сериала. Если они начнутся в этом году, то выход сериала можно ждать на Хеллоуин следующего года. О возвращении Билла Скарсгарда также не уточняется.