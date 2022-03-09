Hello there: первые кадры «Оби-Вана Кеноби»

Издание Entertainment Weekly поделилось первыми кадрами сериала «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли.

На них можно увидеть самого мастера-джедая и одну из злодеек — инквизитора Реву в исполнении Мозес Ингрэм («Ход королевы»).

Также из материала EW стало известно, что события сериала развернутся не только на Татуине. К примеру, Оби-Ван побывает на новой планете под названием Дайю, которая будет напоминать Гонконг.

Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 25 мая в Disney+.