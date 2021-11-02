Хидео Кодзима переписывает сценарий новой игры

Создатель Death Stranding Хидео Кодзима рассказал, что прямо сейчас переписывает сценарий своей новой и пока еще не анонсированной игры.
В качестве причины он указал на то, что за прошедший год в мире слишком многое изменилось.
Я переделываю проект и сценарий, который написал год назад. Ситуация в мире, мое окружение, прошлогодние эмоции изменились. Поэтому я не могу оказаться в том же мире, о котором думал тогда. Я должен перенести его в настоящее. И если я этого не сделаю, то он никогда не оживет.
Не исключено, что речь идет о совместном проекте с Microsoft на «облачных» технология, информацией о котором уже несколько раз делились инсайдеры.
Пост Кодзимы ретвитнул даже автор «Нейроманта» Уильям Гибсон. По его словам, для него это тоже актуально.
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