СМИ: переговоры между Хидео Кодзимой и Microsoft на финальном этапе

Издание VentureBeat со ссылкой на свои источники рассказало, что Хидео Кодзима и Microsoft подписали письмо о намерениях, согласно которому обе стороны готовы проработать детали соглашения о выпуске новой игры японского геймдизайнера эксклюзивно на Xbox.

Другими словами, Kojima Productions и Microsoft готовы к партнерству, осталось только юристам обсудить тонкости.

По данным редактора Джеффа Грабба, переговоры шли месяцами, и теперь они наконец близки к завершению. Дело настолько серьезное, что Microsoft уже начала подготовку к производству следующей игры Кодзимы.

Деталей проекта пока нет. Но смысл партнерства в том, чтобы раскрыть творческий потенциал японского разработчика с помощью технологий Microsoft.

Также Грабб сомневается в том, что Microsoft запретит Хидео Кодзиме сотрудничать с другими компания вроде Sony.