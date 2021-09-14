Хидео Кодзима хочет сделать игру, которая будет меняться в реальном времени

Создатель Metal Gear и Death Stranding Хидео Кодзима в одном из интервью рассказал, что хотел бы сделать игру, которая будет меняться в реальном времени.
Все играют одинаково, независимо от возраста и профессии. Однако вместо этого я хочу, чтобы игра менялась в зависимости от того, где живет конкретный человек. Чтобы у каждого игрока была своя уникальная перспектива.
В качестве примера японский геймдизайнер вспомнил Boktai: The Sun Is in Your Hand для Game Boy Advance, над которой он работал. В ней была механика, позволяющая использовать солнечный свет для борьбы с вампирами.
Такие механики соединяют внутриигровые системы с реальной жизнью.
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