Новый трейлер режиссерской версии Death Stranding. Его смонтировал Хидео Кодзима

Kojima Productions представила финальный трейлер режиссерской версии Death Stranding, который смонтировал лично геймдиректор Хидео Кодзима.

На этот раз в ролике прозвучала песня Goliath за авторством Woodkid.

В расширенной версии «симулятора курьера» появятся новые способы доставки груза, оружие, сюжетные задания , гонки и музыка группы Ильи Найшуллера — Biting Elbows.

Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября только на PS5. Добавят ли новый контент на ПК в дальнейшем, пока непонятно.