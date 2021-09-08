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    Новости

    Новый трейлер режиссерской версии Death Stranding. Его смонтировал Хидео Кодзима

    8 сентября 2021
    08.09.2021
    950
    0 минут на чтение
    Новый трейлер режиссерской версии Death Stranding. Его смонтировал Хидео Кодзима

    Kojima Productions представила финальный трейлер режиссерской версии Death Stranding, который смонтировал лично геймдиректор Хидео Кодзима.

    На этот раз в ролике прозвучала песня Goliath за авторством Woodkid.

    В расширенной версии «симулятора курьера» появятся новые способы доставки груза, оружие, сюжетные задания , гонки и музыка группы Ильи Найшуллера — Biting Elbows.

    Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября только на PS5. Добавят ли новый контент на ПК в дальнейшем, пока непонятно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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