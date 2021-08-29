Норман Ридус предположил, что у Death Stranding будет продолжение

В интервью бразильскому изданию AdoroCinema актёр Норман Ридус сообщил , что ведутся переговоры о создании продолжения Death Stranding:

Кажется, мы займёмся второй Death Stranding. Сейчас игра находится на стадии переговоров. Так что… ура!

Кроме этого предположения, актёр не сообщил никаких подробностей. Пока нет никакого официального подтверждения его словам.

Ранее ходили слухи, что Хидео Кодзима ведёт переговоры с Microsoft о создании новой игры, и согласно этой информации, игру собираются создать с использованием облачных технологий. Death Stranding принадлежит Sony, соответственно, вряд ли сделка с Microsoft касалась продолжения этой игра — скорее всего, переговоры шли о совершенно другом проекте.

Сейчас Kojima Productions заканчивает переиздание игры для PlayStation 5, которая выйдет уже 24 сентября.