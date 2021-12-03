«Хильда — тролль!»: первый трейлер мультфильма «Хильда и Горный король»

В сети появился первый трейлер мультфильма «Хильда и Горный король» — это полнометражка, продолжающая второй сезон мультсериала.
В основу фильма лёг шестой том одноимённой комикс-серии. Он расскажет о частичном превращении Хильды в тролля, что позволит неугомонной героине по-новому взглянут на мифологических соседей. Она узнает больше об их нравах, обычаях и легендах — остаётся лишь не потерять в этом саму себя. Тем временем, мама и друзья Хильды пытаются отыскать пропавшую девочку. И обе линии неизбежно приводят к конфликту людей и троллей.
Спецэпизод выйдет 30 декабря.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Круговорот «Звёздных войн» во времени«Очень похоже на „Возвращение джедая“».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.