«Хильда — тролль!»: первый трейлер мультфильма «Хильда и Горный король»

В сети появился первый трейлер мультфильма «Хильда и Горный король» — это полнометражка, продолжающая второй сезон мультсериала.

В основу фильма лёг шестой том одноимённой комикс-серии. Он расскажет о частичном превращении Хильды в тролля, что позволит неугомонной героине по-новому взглянут на мифологических соседей. Она узнает больше об их нравах, обычаях и легендах — остаётся лишь не потерять в этом саму себя. Тем временем, мама и друзья Хильды пытаются отыскать пропавшую девочку. И обе линии неизбежно приводят к конфликту людей и троллей.

Спецэпизод выйдет 30 декабря.