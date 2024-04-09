Хоакин Феникс плачет (?) под дождем в первом тизере «Джокера 2»

Warner Bros. опубликовала первый тизер сиквела «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих».

В ролике можно увидеть главного героя, который то ли плачет, то ли смеется под дождем.

Режиссером выступает вновь Тодд Филлипс. А главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.

Премьера состоится 4 октября. А в ночь с 9 на 10 апреля покажут трейлер.