Хоакин Феникс плачет (?) под дождем в первом тизере «Джокера 2»

Warner Bros. опубликовала первый тизер сиквела «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих».
В ролике можно увидеть главного героя, который то ли плачет, то ли смеется под дождем.
Режиссером выступает вновь Тодд Филлипс. А главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.
Премьера состоится 4 октября. А в ночь с 9 на 10 апреля покажут трейлер.
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