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    Хоакин Феникс плачет (?) под дождем в первом тизере «Джокера 2»

    9 апреля 2024
    Фото аватара
    09.04.2024
    123
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    Первый тизер «Джокера 2»

    Warner Bros. опубликовала первый тизер сиквела «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих».

    В ролике можно увидеть главного героя, который то ли плачет, то ли смеется под дождем.

    Режиссером выступает вновь Тодд Филлипс. А главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.

    Премьера состоится 4 октября. А в ночь с 9 на 10 апреля покажут трейлер.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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