Инсайдер: в центре сюжета «Мстителей: Секретные войны» будут Человек-паук Тоби Магуайра и Росомаха

Инсайдер MyTimeToShineHello со ссылкой на свои источники рассказал, что центральными персонажами «Мстителей: Секретные войны» станут Человек-паук и Росомаха в исполнении Тоби Магуайра и Хью Джекмана соответственно.

Что касается потенциального возвращения оригинальной команды Мстителей, то Роберт Дауни-младший уже согласился вновь сыграть Железного человека.

«Секретные войны» станут эдаким «Финалом», только еще масштабнее. Фильм выйдет 7 мая 2027 года.

Напомним, 1 ноября вышел большой материал Variety, в котором подробно рассказали про напряжение внутри Marvel Studios из-за череды неудачных релизов.