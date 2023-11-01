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    Замена Канга Завоевателя, дешевый «Блэйд» и воскрешение Железного человека — что происходит в Marvel

    1 ноября 2023
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    01.11.2023
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    2 минуты на чтение
    Замена Канга Завоевателя, «Блэйд» и воскрешение Железного человека — что происходит в Marvel

    Издание Variety опубликовало большой материал о закулисье в Marvel Studios на фоне громких провалов.

    В сентябре группа креативщиков кинокомпании, включая руководителя Кевина Файги, собралась на ежегодном внутреннем мероприятии, которое было наполнено тревогой из-за серии неудачных релизов и крупного скандала с Джонатаном Мейджорсом.

    Напомним, актера обвинили в домашнем насилии, хотят тот всячески отвергает это. И студия сомневается, что ему удастся выиграть судебное дело.

    Marvel рассматривает вариант с тем, чтобы заменить антагониста текущей арки киновселенной — с Канга Завоевателя на Доктора Дума. Однако реализовать это очень сложно, поскольку персонаж уже позиционируется как главная угроза в нескольких проектах вроде «Человека-муравья и Осы: Квантомания» и второго сезона «Локи» (это отчетливо будет видно в последнем эпизоде). Кроме того, у компании долгое время не было возможности повлиять на это из-за забастовки сценаристов.

    Также студия сомневается в успехе ноябрьской премьеры фильма «Марвелы», который пострадал от четырех недель пересъемок с целью сделать историю более связной.

    Причем режиссер Ниа Дакоста начала работать над другим проектом, когда супергеройский блокбастер все еще находился на стадии постпродакшна.

    Если ты снимаешь фильм стоимостью в 250 миллионов долларов, для режиссера странно уйти за несколько месяцев до окончания производства.

    Дату выхода «Марвелов» несколько раз переносили. Первый, чтобы поменять местами с «Квантоманией», а второй, чтобы дать больше времени на полировку фильма.

    Руководство связывает недавние неудачи на поприще фильмов и сериалов с коронавирусом и ставкой на большое количество контента. Последнее — отдельная головная боль, так как проекты надо сюжетно связать друг с другом, а зрителей только сбивает с толку запутанное повествование.

    По данным Variety, в последнее время Кевин Файги «истощился». И он не единственный человек в Marvel с подобной проблемой.

    Например, отдел визуальных эффектов изо всех сил пытается идти в ногу с бесконечным потоком фильмов и сериалов. Иногда доходит до абсурда: в случае с «Квантоманией» было как минимум 10 сцен, в которые визуальные эффекты были добавлены в последний момент. А итоговый результат оказался настолько разочаровывающим, что на графику жаловались даже дети руководителей.

    Источники считают, что проблемы с визуальными эффектами — симптом более глубокой раны, а именно — отсутствия надзора за разработкой сценариев.

    Так, превращение героини «Женщины-Халк» изначально должно было произойти в восьмом эпизоде. Но когда Marvel ознакомилась с отснятым материалом, то сцену решили показать в первой серии, из-за чего это пришлось исправлять уже на этапе постпродакшна. Другими словами, крайне плотный график не дает Кевину и другим нормально заниматься материалом.

    Другой многострадальный проект — «Блэйд» с Махершалой Али, сценарий которого полностью переписывался как минимум пять раз. В одной из версий это был фильм с женщинами в центре внимания и жизненными уроками, а самого Блэйда отодвинули на задний план, чтобы было крайне странно. А когда Али готов был покинуть проект, Файги нанял сценариста «Логана» Майкла Грина. Теперь студия надеется снять картину с бюджетом менее 100 миллионов долларов, что для Marvel совершенно нетипично.

    Кроме того, компания думает над тем, чтобы вернуть оригинальную команду Мстителей, а следовательно — воскресить Железного человека и Черную вдову. С этим проблем возникнуть не должно, потому что в комиксах это происходит постоянно. Но студия еще не взяла в работу эту идею, потому что вернуть Роберта Дауни-младшего и Скарлет Йоханссон — дело недешевое.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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