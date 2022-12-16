История Эша и Пикачу подходит к концу. Скоро начнется новое аниме без них

Команда Pokemon объявила, что история Сатоси (Эша) и Пикачу близится к завершению, а финальная глава в виде 11-серийного сериала Pocket Monsters: Mezase Pokemon Master стартует 13 января 2023 года.

Также 23 декабря на японском ТВ покажут спецэпизод, которым занимаются режиссер Юяма Кунихико, сценарист Ёнэмура Сёдзи и композитор Миядзаки Синдзи, работавшие над оригинальным сериалом.

А в апреле начнется совершенно новое аниме — уже без участия Сатоси и Пикачу. В центре сюжета будут новые главные герои Рико и Рой.

Напомним, в ноябре Сатоси наконец стал настоящим мастером покемонов, выиграв мировой чемпионат покемонов спустя 25 лет после старта оригинального аниме. Это событие даже показали на Сибуе в Токио и в токийских поездах.

Тизер финальной главы

Тизер спецэпизода

Тизер нового аниме

Постеры финала и спецэпизода