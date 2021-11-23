Йод прошел успешные испытания в электродвигателе на орбите

Команда исследователей из ThrustMe совместно с коллегами из университета Сорбонна провели успешные испытания йода в качестве ионизирующего агента в ионном двигателе.

Известно, что горючие вещества, использующиеся для запуска ракет со стартовых площадок, теряют эффективность, как только преодолевают земную гравитацию, — другими словами, они мощные, но малоэффективные. Космическому аппарату на орбите не нужна такая мощность для корректировки курса и простых маневров.

Ионные двигатели показали себя лучшей альтернативой для таких аппаратов. Они предоставляют ускорение, испуская из порта ионы. Ионы создаются при помощи электричества, накапливаемого солнечными панелями, которое «сдирает» электроны с нейтрального атома. На данный момент, ксеноновый газ чаще всего используется в качестве источника нейтральных атомов. В испытаниях, упомянутых выше, исследователи предполагают, что йод – лучший вариант ионизирующего агента.

Йод и раньше предлагали на замену ксенону, но от этой идеи всегда отказывались из-за его коррозионных свойств. Теперь же исследователи разработали способ предупредить коррозию и испробовали свои идеи на настоящем космическом аппарате: при помощи кубсата, находившегося на околоземной орбите последние два года.

Для разрешения проблемы с коррозией, исследователи использовали керамические материалы и хранили вещество в твердой форме. Одно из преимуществ йода заключается в том, что он легко сублимируется. Он нагревается при помощи энергии, накопленной солнечными панелями кубсата, а затем хранится в резервуаре, напрямую соединенном с ионизационной камерой. В ней газ бомбардируют электроны, которые отскакивают от других электронов, и в итоге образуется плазма. Затем, позитивно заряженные ионы в плазме ускоряются электрической решеткой и создают тягу.

Примечательно, что испытательный аппарат очень маленький – со стороной всего 10 см. Весит он всего 1,2 кг. Последние два года он работал на орбите, а ускорители успешно применялись множество раз. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что йод – отличная замена ксенону.