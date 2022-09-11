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    Новости

    Кайл МакЛоклен рассказал, что из-за провала «Дюны» Линча стал изгоем в Голливуде

    11 сентября 2022
    11.09.2022
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    2 минуты на чтение
    Кайл МакЛоклен: Провал "Дюны" едва не погубил мою карьеру
    В 1984 году состоялась премьера экранизации «Дюны» от Дэвида Линча. Несмотря на ожидаемый успех, фильм не смог даже окупить свой 40-миллионный бюджет. Картину в пух и прах разнесли критики, а Линч отрёкся от фильма, поскольку финальный монтаж слишком сильно отличался от его режиссёрского видения.

    Актёр Кайл МакЛоклен исполнил свою первую роль в фильме — он сыграл Пола Атрейдеса. В Youtube-передаче Closet Picks на канале Criterion Collection МакЛоклен рассказал, как на его будущее повлияла работа над фильмом:

    «Дюна» действительно получилась не очень хорошим фильмом. На самом деле после его выхода я стал изгоем в кинобизнесе. У меня не было работы, не было ничего.

    Сам Линч уже давно заявлял о своей нелюбви к фильму, говоря о нём как о большом разочаровании:

    Картина не удалась, и мне не дали работать над финальным монтажом. Я рассказывал эту историю миллиард раз. Это не тот фильм, который я хотел снять. Мне нравятся некоторые моменты, но в общем это полный провал.

    Однако и Линч, и МакЛоклен нашли утешение в своих следующих совместных проектах: режиссёр предложил актеру роль в детективе «Синий бархат», а затем пригласил его и в «Твин Пикс». Благодаря этим картинам МакЛоклен смог закрепиться в Голливуде, а Линч преодолеть разочарование в режиссёрском ремесле:

    …Мы с Дэвидом планировали снять его [«Синий бархат»] сразу после выхода «Дюны» зимой 84-го, но из-за провала «Дюны» съёмка была отложена. Дело дошло до съёмок «Синего бархата» только летом 85-го. […] «Синий бархат» стал для меня чем-то вроде возрождения. Какой бы травматичной ни была «Дюна» для [Линча], «Синий бархат» стал совершенно другой реальностью. Мы были в своей стихии. И в этом суть: когда мы вместе работали над «Дюной», он легко мог сказать: «Что ж, этот Кайл не особо помог фильму, так что я собираюсь найти кого-нибудь другого». В этот раз он хотел, чтобы в ленте сыграл именно я. И я буду вечно благодарен. Спасибо, Дэвид.

    МакЛоклен добавил, что непреходящее влияние Линча на его карьеру — это то, чем он дорожит и по сей день.

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