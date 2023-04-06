Кантемир Балагов, который должен был снять пилот The Last of Us, ушел из кино

Российский режиссер Кантемир Балагов объявил, что решил закончить свою карьеру в кино, и удалил свои аккаунты в Твиттере и других соцсетях.

Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно.

Постановщик успел поработать над первым эпизодом The Last of Us от HBO, но его в конечном итоге заменили из-за творческих разногласий.

Балагов дебютировал с полнометражкой «Теснота» на Каннском кинофестивале в 2017 году. Двумя годами позднее там же он представил свой новый фильм — «Дылда».