Кантемир Балагов, который должен был снять пилот The Last of Us, ушел из кино

Российский режиссер Кантемир Балагов объявил, что решил закончить свою карьеру в кино, и удалил свои аккаунты в Твиттере и других соцсетях.
Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно.
Постановщик успел поработать над первым эпизодом The Last of Us от HBO, но его в конечном итоге заменили из-за творческих разногласий.
Балагов дебютировал с полнометражкой «Теснота» на Каннском кинофестивале в 2017 году. Двумя годами позднее там же он представил свой новый фильм — «Дылда».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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