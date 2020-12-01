    3
    Новости

    Кажется, съемки «Соника в кино 2» начнутся в марте 2021 года

    1 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    01.12.2020
    1261
    0 минут на чтение
    Кажется, съемки «Соника в кино 2» начнутся 15 марта 2021 года

    Съемки продолжения «Соника в кино» должны стартовать 15 марта 2021 года, но официального подтверждения информации еще не было.

    Эта дата указана на сайте Creative BC Film Commission, где нашли упоминание фильма под рабочим названием «Изумрудный холм». Именно так называлась первая локация в Sonic The Hedgehog 2.

    Еще одним доказательством служит то, что проектом занимаются продюсеры первой части Нил Х. Мориц и Нэн Моралес. А в качестве режиссера указан Джефф Фаулер, снявший оригинальную картину.

    Ожидается, что съемки будут завершены 10 мая. Тем не менее график может в любой момент изменится из-за пандемии коронавируса.

    «Соник в кино 2» выйдет 8 апреля 2022-го.

    Читайте также

    «Соник в кино»: ёжик, который не смог

     Дарья Беленкова |  13.02.2020

    Все так бурно обсуждали смену дизайна Соника, что забыли спросить: а сам-то фильм как?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Беседа с Джо Аберкромби
    0
    20241
    «Байяз для меня очень интересный персонаж»: беседа с Джо Аберкромби

    Расшифровка видеоинтервью.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 19
    0
    28542
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

    Питер Гамильтон, Майкл Суэнвик, Джон Скальци и несколько красочных энциклопедий.

    Анна Бурденко «Идеальный план»
    0
    103282
    Анна Бурденко «Идеальный план»

    В сумке у землянина припрятаны бутыль масла, синяя накидка, маленький дрон и книга об обычаях и традициях инопланетян. А в голове — идеальный план, как найти себе жертву и всем этим воспользоваться…

    Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft 11
    0
    78701
    Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft

    Поиграли в новый IP от Ubisoft. Конечно, без торчащих ушей Assassin’s Creed не обошлось, но они куда короче, чем можно было ожидать.

    Читаем книгу «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо
    0
    90196
    Читаем книгу «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо

    Изучаем отрывки, посвящённые «Хребту дьявола» и воспоминаниям Нила Геймана.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2020 7
    0
    101382
    Джаннет Инг «Под маятником солнца»: фэнтези в манере сестёр Бронте

    Волшебная, пугающая и мастерски написанная история о фейри.

    1
    0
    174146
    «Жихарь — это я». Вспоминаем Михаила Успенского

    Фантаст и сатирик, которого прославила трилогия весёлого славянского фэнтези о богатыре Жихаре, но который написал намного больше разного.

    Читаем книгу Марлус Морсхёйс «Тени Радовара»
    0
    197297
    Читаем книгу Марлус Морсхёйс «Тени Радовара»

    Фантастическая антиутопия за авторством нидерландской писательницы.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить