Кажется, съемки «Соника в кино 2» начнутся в марте 2021 года

Съемки продолжения «Соника в кино» должны стартовать 15 марта 2021 года, но официального подтверждения информации еще не было.

Эта дата указана на сайте Creative BC Film Commission, где нашли упоминание фильма под рабочим названием «Изумрудный холм». Именно так называлась первая локация в Sonic The Hedgehog 2.

Еще одним доказательством служит то, что проектом занимаются продюсеры первой части Нил Х. Мориц и Нэн Моралес. А в качестве режиссера указан Джефф Фаулер, снявший оригинальную картину.

Ожидается, что съемки будут завершены 10 мая. Тем не менее график может в любой момент изменится из-за пандемии коронавируса.

«Соник в кино 2» выйдет 8 апреля 2022-го.