Ember Lab неожиданно объявила, что Kena: Bridge of Spirits не выйдет в 2020 году — теперь релиз ожидается в начале 2021-го.

Причина все та же: разработка игры замедлилась из-за удаленной работы на фоне пандемии коронавируса.

Студия подчеркнула, что использует дополнительное время, чтобы как сделать проект в соответствии с ожиданиями фанатов

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020