Ember Lab неожиданно объявила, что Kena: Bridge of Spirits не выйдет в 2020 году — теперь релиз ожидается в начале 2021-го.
Причина все та же: разработка игры замедлилась из-за удаленной работы на фоне пандемии коронавируса.
Студия подчеркнула, что использует дополнительное время, чтобы как сделать проект в соответствии с ожиданиями фанатов
***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ
— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020
Игра выйдет на PS4, PS5 и ПК.
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