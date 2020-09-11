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    Новости

    Kena: Bridge of Spirits не выйдет в 2020 году

    12 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    12.09.2020
    721
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    Ember Lab неожиданно объявила, что Kena: Bridge of Spirits не выйдет в 2020 году — теперь релиз ожидается в начале 2021-го.

    Причина все та же: разработка игры замедлилась из-за удаленной работы на фоне пандемии коронавируса.

    Студия подчеркнула, что использует дополнительное время, чтобы как сделать проект в соответствии с ожиданиями фанатов

    Игра выйдет на PS4, PS5 и ПК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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