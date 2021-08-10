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    Новости

    Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман сыграют чету Аддамс в сериале «Уэнсдей» 

    10 августа 2021
    10.08.2021
    591
    0 минут на чтение

    Грядущий сериал Netflix «Уэнсдей», посвящённый чуть подросшей Уэнсдей Аддамс, продолжает обрастать новостями. Теперь СМИ рассказали, кто исполнит роли родителей девушки.

    Знакомьтесь, Кэтрин Зета-Джонс, лауреат «Оскара», BAFTA и двух премий Гильдии киноактёров США, а также звезда сериалов «Вражда» и «Королева Америка». Она исполнит роль Мортиши.

    Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман сыграют чету Аддамс в сериале «Уэнсдей» 

    Гомеса же сыграет Луис Гусман, известный по ролям в фильмах «Ночи в стиле буги», «Траффик», «Магнолия», ремейке «Опасных пассажиров поезда 123».

    Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман сыграют чету Аддамс в сериале «Уэнсдей»  1

    Неизвестно, как часто родители героини будут появляться в кадре. СМИ писали, что Гомес и вовсе эпизодический персонаж. Сам сериал расскажет о приключениях Уэнсдей, которая попадает в Академию Невермор — пансион где-то в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности. Также ей предстоит помешать череде убийств и разгадать некую тайну, которая озадачила ещё её родителей 25 лет назад. Главную роль исполняет Дженна Ортега.

     

    Сценаристами и шоураннерами числятся Альфред Гоу и Майлз Миллар, создатели «Смолвилля». Режиссёр — Тим Бёртон.

    В первом сезоне будет 8 часовых эпизодов, выйдет на Netflix он, скорее всего, во второй половине 2022-го.

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    Сценаристами станут Альфред Гоу и Майлз Миллар, создатели «Смолвилля».

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