Кевина Файги хотели уволить из Marvel в 2015 году

Гендиректор Disney Боб Айгер в одном из интервью рассказал, что в 2015 году Кевина Файги чуть не уволили из Marvel.
Это хотел сделать бывший глава Marvel Entertainment Айзек «Айк» Перлмуттер. В то время он также отвечал за производство фильмов компании, так что Айгеру пришлось отстранить его от этой должности.
А курацию кинопроектов Marvel вместо Перлмуттера взял на себя бывший председатель Disney Алан Хорн.
Я считаю Кевина невероятно талантливым руководителем. И вы сами это знаете. Линейка Marvel говорит сама за себя.
По словам Боба Айгера, Алан Хорн до сих пор недоволен этим решением.
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