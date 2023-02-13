Кевина Файги хотели уволить из Marvel в 2015 году

Гендиректор Disney Боб Айгер в одном из интервью рассказал, что в 2015 году Кевина Файги чуть не уволили из Marvel.

Это хотел сделать бывший глава Marvel Entertainment Айзек «Айк» Перлмуттер. В то время он также отвечал за производство фильмов компании, так что Айгеру пришлось отстранить его от этой должности.

А курацию кинопроектов Marvel вместо Перлмуттера взял на себя бывший председатель Disney Алан Хорн.

Я считаю Кевина невероятно талантливым руководителем. И вы сами это знаете. Линейка Marvel говорит сама за себя.

По словам Боба Айгера, Алан Хорн до сих пор недоволен этим решением.