Киносеть Cinema City: трейлер «Дюны» покажут вместе с повторным прокатом «Начала»

По данным портала TrailerTrack компания Warner Bros. покажет сразу несколько трейлеров с грядущим повторным прокатом картины Нолана «Начало». Пришедшие на сеанс зрители увидят первый ролик «Дюны», новый трейлер «Чудо-женщины: 1984» и некие эксклюзивные кадры «Довода».

Об эти видеоматериалах рассказала и португальская киносеть Cinema City.

Пока неизвестно, когда ролики покажут в сети — вероятно, стоит ждать мероприятия DC FanDome, на котором Warner Bros. обещает рассказать подробности о будущих проектах по комиксам DC. Пройдёт оно 22 августа. Предположительно, там покажут и отрывок из грядущей режиссёрской версии «Лиги Справедливости».

«Начало» стартует в кинотеатрах с 12 августа;

«Довод» — в Европе в конце августа, в США с начала сентября, в России с 10 сентября;

«Чудо-женщина: 1984» выходит 1 октября;

«Дюна» запланирована на 17 декабря.