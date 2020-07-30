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    Новости

    Киносеть Cinema City: трейлер «Дюны» покажут вместе с повторным прокатом «Начала»

    30 июля 2020
    Кот-император
    30.07.2020
    806
    0 минут на чтение
    Киносеть Cinema City: трейлер «Дюны» покажут вместе с повторным прокатом «Начала»

    По данным портала TrailerTrack компания Warner Bros. покажет сразу несколько трейлеров с грядущим повторным прокатом картины Нолана «Начало». Пришедшие на сеанс зрители увидят первый ролик «Дюны», новый трейлер «Чудо-женщины: 1984» и некие эксклюзивные кадры «Довода».

    Об эти видеоматериалах рассказала и португальская киносеть Cinema City.

    Пока неизвестно, когда ролики покажут в сети — вероятно, стоит ждать мероприятия DC FanDome, на котором Warner Bros. обещает рассказать подробности о будущих проектах по комиксам DC. Пройдёт оно 22 августа. Предположительно, там покажут и отрывок из грядущей режиссёрской версии «Лиги Справедливости».

    • «Начало» стартует в кинотеатрах с 12 августа;
    • «Довод» — в Европе в конце августа, в США с начала сентября, в России с 10 сентября;
    • «Чудо-женщина: 1984» выходит 1 октября;
    • «Дюна» запланирована на 17 декабря.

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    Кот-император
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