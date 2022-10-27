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    Новости

    Китайские учёные имплантировали голубям контроллер в мозг

    27 октября 2022
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    27.10.2022
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    1 минута на чтение
    Китайские учёные имплантировали голубям контроллер в мозг

    Иллюстрация: Photo by Lenstravelier on Unsplash 

    Китайские учёные протестировали имплантированный в мозги голубей контроллер на солнечной батарее. Такое странное приспособление позволило управлять птицами, передавая им сигналы прямо в мозг. О ходе опыта в журнале Biomedical Engineering рассказал Хуай Жуитуо — профессор колледжа электротехники и автоматизации в Шаньдунского университета науки и технологий на востоке Китая.

    По словам исследователей, эксперимент стал новой вехой в области киборгизации животных — птицами смогли управлять в течении двух часов, чего не всегда достигают даже дроны. При этом размер пластины смогли сократить примерно до половины размера смартфона.

    Солнечная панель заряжала маленькую литиевую батарейку, которая питала контроллер в мозгу голубя. С его помощью учёные генерировали нервно-стимулирующие сигналы — посредством беспроводной связи на удалённом пульте. По словам Жуитуо, в прошлом эксперименте голубь следовал командам примерно 45 минут — а теперь время выросло почти втрое.

    Результаты показывают, что для животных, которые активны на открытом воздухе — вроде обычных голубей, — время работы установленного устройства значительно увеличивается. Они могут выполнять задачи в удалённых местах, и при этом можно не беспокоиться, что заряд скоро закончится.

    Всего в эксперименте участвовало пять голубей. Точность выполнения команд составила 80-90%: иногда птицы из-за усталости или других нужд попросту отвлекались.

    Учёные отмечают, что такие «живые дроны» могут быть полезны в поисково-спасательных, разведывательных или даже военных операциях.

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