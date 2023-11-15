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    Койот и киноиндустрия против Warner Bros. Discovery

    15 ноября 2023
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    15.11.2023
    1218
    1 минута на чтение
    Койот и киноиндустрия против Warner Bros. Discovery

    Скандал на Warner Bros. Discovery.

    На прошлой неделе студийное руководство решило списать в убытки ради получения налогового вычета картину «Койот против Акме» — смесь игрового кино и анимации в духе «Кто подставил кролика Роджера» с Джоном Синой и Уиллом Форте в главных ролях. Это уже третий релиз студии (первые два — «Бэтгёрл» и «Скуби-Ду! Отдых с привидениями»), удостоившийся подобного обращения.

    Фильм с бюджетом в 72 млн. долларов основан на одноимённой юмористической статье Яна Фрейзера, опубликованной в журнале New Yorker в 1990 году. По сюжету Уайл И. Койот, один из главных персонажей популярной серии мультфильмов «Хитрый Койот и Дорожный бегун», нанимает адвоката (Форте) и подаёт в суд на могущественную корпорацию «Акме». Будучи постоянным клиентом компании, Койот часто пользуется её продукцией для поимки Дорожного Бегуна, но ещё ни один из товаров не сработал как надо. Чаще всего они взрываются раньше времени прямо в лапах у Койота.

    Срежиссировал фильм Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя 2»), а исполнительным продюсером и одним из авторов сценария выступил новый глава DC Studios Джеймс Ганн. «Койот против Акме» получил блестящие отзывы аудитории после тестовых показов — публика сочла ленту идеальным развлекательным кино.

    Отмена фильма вызвала резкую критику со стороны индустрии. The Hollywood Reporter сообщает, что сразу несколько именитых режиссёров велели своим агентам отменить любые предстоящие встречи с Warner Bros. Discovery как с организацией, которая не ценит свои таланты.

    В результате руководство Warner Bros. Discovery резко передумало списывать в фильм в убытки и решило продать его на стриминги. На этой неделе студия устроит закрытые показы для представителей Netflix, Apple TV+ и Amazon Prime Video. Главным претендентом на «Койота» считается Amazon.

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    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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