Коллекционная RPG Dark Genesis наконец вышла на смартфонах!

Материал создан при поддержке Esprit Games

Компания Esprit Games, издавшая Dragon Lord и «League of Angels: Ярость Небес», выпустила браузерную коллекционную RPG Dark Genesis на Android-смартфонах и добавила в нее поддержку кроссплея.

Издатель сообщает, что позже игра появится на iOS, а пока обладателям айфонов она доступна через браузер.

А еще Esprit Games регулярно раздает фанатам промокоды с приятными бонусами. Вот один из них: dghw2021.

Dark Genesis — коллекционная RPG, где больше 70 персонажей. В ней игроки должны собирать отряд, прокачивать героев и участвовать в PvP- и PvE-битвах.

Игра рассчитана на короткие игровые сессии, которые можно устраивать, например, по дороге на работу. Одна из особенностей игры — удобное управление одной рукой.

Скачать и поиграть в Dark Genesis можно по ссылке.