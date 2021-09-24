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    Новости | Промо

    Коллекционная RPG Dark Genesis наконец вышла на смартфонах!

    24 сентября 2021
    24.09.2021
    1342
    0 минут на чтение
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    Материал создан при поддержке Esprit Games

    Компания Esprit Games, издавшая Dragon Lord и «League of Angels: Ярость Небес», выпустила браузерную коллекционную RPG Dark Genesis на Android-смартфонах и добавила в нее поддержку кроссплея.

    Издатель сообщает, что позже игра появится на iOS, а пока обладателям айфонов она доступна через браузер.

    А еще Esprit Games регулярно раздает фанатам промокоды с приятными бонусами. Вот один из них: dghw2021.

    Dark Genesis — коллекционная RPG, где больше 70 персонажей. В ней игроки должны собирать отряд, прокачивать героев и участвовать в PvP- и PvE-битвах.

    Игра рассчитана на короткие игровые сессии, которые можно устраивать, например, по дороге на работу. Одна из особенностей игры — удобное управление одной рукой.

    Скачать и поиграть в Dark Genesis можно по ссылке.

    Коллекционная RPG Dark Genesis наконец вышла на смартфонах! Коллекционная RPG Dark Genesis наконец вышла на смартфонах! 1 Коллекционная RPG Dark Genesis наконец вышла на смартфонах! 2

     

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    Редактор
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