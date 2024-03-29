Кристен Стюарт: идея сняться в фильме Marvel «звучит как гребаный ночной кошмар»

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт в одном из интервью призналась, что не хочет сниматься в супергеройских фильмах Marvel.

По словам актрисы, одна только эта идея «звучит как гребаный ночной кошмар».

Вы можете вложить много денег и доверия в одного человек, и ничего не произойдет по итогу. Получается алгоритмический, странный опыт, в котором ты не ощущаешь свою причастность.

Но Стюарт согласилась бы снять в фильме Marvel, если бы вдруг ей сделал такое предложение режиссер вроде Греты Гервиг, которая сняла «Барби» и «Маленьких женщин».