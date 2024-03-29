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    Кристен Стюарт: идея сняться в фильме Marvel «звучит как гребаный ночной кошмар»

    29 марта 2024
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    29.03.2024
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    Кристен Стюарт: идея сняться в фильме Marvel «звучит как гребаный ночной кошмар»

    Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт в одном из интервью призналась, что не хочет сниматься в супергеройских фильмах Marvel.

    По словам актрисы, одна только эта идея «звучит как гребаный ночной кошмар».

    Вы можете вложить много денег и доверия в одного человек, и ничего не произойдет по итогу. Получается алгоритмический, странный опыт, в котором ты не ощущаешь свою причастность.

    Но Стюарт согласилась бы снять в фильме Marvel, если бы вдруг ей сделал такое предложение режиссер вроде Греты Гервиг, которая сняла «Барби» и «Маленьких женщин».

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