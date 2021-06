На выходных журналисты поделились в соцсетях впечатлениями от просмотра двух эпизодов «Локи».

В целом критики остались довольны увиденным. Правда, почти все сошлись во мнении, что первая серия получилось очень смазанной. Однако к следующему эпизоду сериал раскачивается.

Got to see the first 2 episodes of #Loki and it’s really promising so far…

An okay but clunky premiere followed by a fantastic second episode, a intriguing crime thriller but also a series that excellently delves into Loki’s psyche.

Full review from @AKARELK on Tuesday! pic.twitter.com/S0pZcyojMI

— Jacob (@JacobDFilm) June 6, 2021