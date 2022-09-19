Критики об «Андоре»: это самый зрелый проект по «Звездным войнам»

Журналистам дали посмотреть четыре эпизода «Андора» (всего их будет двенадцать), и те поделились своими первыми впечатлениями в соцсетях.

Все сходятся во мнении, что это самый взрослый проект во вселенной «Звездных войн». И это однозначно красит и выделяет его на фоне остальных проектов.

Полноценные рецензии должны появиться уже завтра.

Лиссете Лануса Саенс, Comic Book Resources:

«Андор» — это «Звездные войны» в самом лучшем смысле этого понятия. В то же время это нечто совершенно иное. Известным франшизам редко удается создавать что-то новое. Но сериал справился с этой задачей.

Эрик Дэвис, Fandango:

Я посмотрел четыре эпизода «Андора», и мне нравится его более приземленный подход. Сериал отличается от других проектов во франшизе меньшим количеством юмора. Он больше похож на криминальную драму, чем на космическую оперу.

Джош Вайс, Syfy Wire:

«Андор» — пожалуй, самый зрелый и детальный проект во вселенной «Звездных войн». Умело написанный, красиво снятый и уверенно сыгранный. Сериал источает ретро-футуризм конца 70-х и демонстрирует чудесную экспериментальную музыку Николаса Брителла.

Алекс Залбен, Decider:

С точки зрения тональности, визуала и звука, если бы я не знал, что «Андор» — это сериал по «Звездным войнам», то я бы подумал, что это новая научно-фантастическая драма для взрослых. <…> Многообещающее начало.

Премьера первых трех эпизодов «Андора» состоится 21 сентября.