Ктулховщина и хтонь: свежий номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ четвертого номера «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

Иллюстрация на обложке: ©2022 Chaosium Inc. all rights reserved.

В апрельском номере на этот раз обойдёмся без шуточек и розыгрышей. Зато в нем хватает хтонических ноток. Во многом это заслуга НРИ-серии Call of Cthulhu, о которой мы подробно рассказываем на пожелтевших, изъеденных солью и пропитанных безумием страницах. А ещё хтоническую тему поддерживает один из самых мрачных супергероев MARVEL — Лунный рыцарь, которому по статусу положено защищать путников от ночных ужасов. Ещё мы поговорим о жанре эко-хоррора, птерозаврах, оскароносных композиторах и зельеварении в видеоиграх.