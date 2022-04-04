Ктулховщина и хтонь: свежий номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ четвертого номера «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.
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В апрельском номере на этот раз обойдёмся без шуточек и розыгрышей. Зато в нем хватает хтонических ноток. Во многом это заслуга НРИ-серии Call of Cthulhu, о которой мы подробно рассказываем на пожелтевших, изъеденных солью и пропитанных безумием страницах. А ещё хтоническую тему поддерживает один из самых мрачных супергероев MARVEL — Лунный рыцарь, которому по статусу положено защищать путников от ночных ужасов. Ещё мы поговорим о жанре эко-хоррора, птерозаврах, оскароносных композиторах и зельеварении в видеоиграх.
В 221 номере вас ждут:
- история настольной ролевой системы Call of Cthulhu;
- 80 лет писателю Сэмюэлу Дилэни;
- извилистый путь Лунного рыцаря в комиксах MARVEL;
- как отбирали первых космонавтов в СССР и США;
- была ли в советской фантастике космоопера.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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