«Литературных негров» якобы используют Стивен Кинг, авторы «Голодных игр» и «50 оттенков серого»

Книжный сайт «Горький» обратил внимание на объявление агентства Reedsy о найме гострайтеров — так называемых «литературных негров». В объявлении агентство заявляет, что его фрилансеры работают на известных авторов, среди которых Стивен Кинг, Сьюзен Коллинз (автор «Голодных игр»), Э. Л. Джеймс (автор «50 оттенков серого») и Адам Грант (психолог, автор научно-популярных книг).

Автор «Горького» сообщает, что связалась с генеральным директором агентства Эммануэлем Натафом, и ей подтвердили, что Reedsy работали в том числе над книгами Кинга для ведущих американских издательств. В своих профилях в соцсетях Reedsy не скрывает, что работает с гострайтерами, и даже проводит семинары для них.

Некоторые поспешили сделать вывод, будто из этого следует, что Кинг и Коллинз пишут книги не сами. Но сам факт сотрудничества с агентством не означает этого, даже если Reedsy сообщает правду, а не приукрашивает свои заслуги в рекламных целях. Зачастую «авторы-призраки» проводят лишь часть работы, помогая основному автору с рутиной.

Изображение: Midjourney