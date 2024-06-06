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    «Литературных негров» якобы используют Стивен Кинг, авторы «Голодных игр» и «50 оттенков серого»

    6 июня 2024
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    06.06.2024
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    «Литературных негров» якобы нанимали Стивен Кинг, авторы «Голодных игр» и «50 оттенков серого»

    Книжный сайт «Горький» обратил внимание на объявление агентства Reedsy о найме гострайтеров — так называемых «литературных негров». В объявлении агентство заявляет, что его фрилансеры работают на известных авторов, среди которых Стивен Кинг, Сьюзен Коллинз (автор «Голодных игр»), Э. Л. Джеймс (автор «50 оттенков серого») и Адам Грант (психолог, автор научно-популярных книг).

    Автор «Горького» сообщает, что связалась с генеральным директором агентства Эммануэлем Натафом, и ей подтвердили, что Reedsy работали в том числе над книгами Кинга для ведущих американских издательств. В своих профилях в соцсетях Reedsy не скрывает, что работает с гострайтерами, и даже проводит семинары для них.

    Некоторые поспешили сделать вывод, будто из этого следует, что Кинг и Коллинз пишут книги не сами. Но сам факт сотрудничества с агентством не означает этого, даже если Reedsy сообщает правду, а не приукрашивает свои заслуги в рекламных целях. Зачастую «авторы-призраки» проводят лишь часть работы, помогая основному автору с рутиной.

    И всё равно мы любим Кинга:

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     Владимир Пузий |  03.08.2017 |  25621

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    Книги Стивена Кинга — это одна вселенная

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    Место, где обитает многоликое зло, мудрая черепаха и сам писатель Стивен Кинг.

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    Стивен Кинг «Противостояние»: книга о перезагрузке человечества через эпидемию

     Владимир Пузий |  12.10.2020 |  2895

    Книгу выделяют актуальность проблем, живые персонажи, умение автора пройти по тонкой грани между чернушностью и приторно сладким «хэппи-эндом».

    Изображение: Midjourney

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