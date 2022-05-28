    3
    Новости

    Lucasfilm анонсировала мультсериал про юнлингов во вселенной «Звёздных войн»

    28 мая 2022
    28.05.2022
    92
    0 минут на чтение
    Lucasfilm анонсировали мультсериал «Звездные войны: Приключения юных джедаев»

    Lucasfilm официально объявила о выпуске мультсериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев».

    Его действие развернётся в эпоху Расцвета Республики, то есть примерно за 200 лет до событий Саги. Шоу сфокусируется на молодом поколении героев, которые постигают пути Силы и становятся джедаями, в процессе чего учатся состраданию, работе в команде, самодисциплине, терпению и дружбе. Подтверждено, что в сериале появится магистр Йода — возможно, он будет наставником юных падаванов.

    Мультсериал ориентирован на дошкольников и учеников младших классов. Шоу выйдет весной 2023 года как на Disney+, так и на кабельном телеканале Disney Junior.

    Читайте также

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только 2

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только

     Александр Стрепетилов |  23.12.2021

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

     Слух: Джон Уоттс поставит сериал по «Звездным войнам»

    Слух: Джон Уоттс поставит сериал по «Звездным войнам»

     Кот-император |  20.02.2022

    Режиссёр последней трилогии о Человеке-пауке ведёт переговоры о постановке шоу, действие которого развернётся в эпоху Расцвета Республики. 

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Чип и Дейл спешат на помощь»: злая сатира на Голливуд и дети Гайки 3
    0
    8542
    «Чип и Дейл спешат на помощь»: злая сатира на Голливуд и дети Гайки

    Чиппендейл 9-9 Когда в сети только появились первые анонсы полнометражного «Чипа и Дейла», публика отреагировала довольно скептически: неужели нам нужен очередной перезапуск диснеевской классики? В Disney к проекту явно тоже […]

    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа»
    0
    15548
    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа»

    Первые выпуски веб-комикса «Предания Олимпа» появились на платформе Webtoon в 2018 году. За плечами автора, новозеландки Рейчел Смит, на тот момент были оконченный факультет дизайна и неудачные попытки сделать карьеру […]

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 3
    0
    43387
    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов

    Осторожно, спойлеры!

    Оби-Ван Кеноби: вымышленная и реальная истории печального джедая 25
    0
    137679
    Оби-Ван Кеноби: вымышленная и реальная истории печального джедая

    Как был задуман Оби-Ван, правда ли Алек Гиннесс всегда ненавидел своего героя (нет!), была ли у него любовь (да!) и с какой планеты он родом?

    Сталкер» Тарковского 3
    0
    164589
    «Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения

    Фильм появился на свет благодаря цепочке катастроф, больших и малых, локальных и глобальных, природных и социальных.

    Черновик 972
    0
    201634
    Возвращение Нетесаного трона: жестокое фэнтези от добродушного поэта

    Почему «Хроники» и их автор заслуживают внимания — рассказываем новым читателям и напоминаем тем, кто уже знаком с первым романом.

    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»? 19
    0
    211256
    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»?

    Герои меча и ресурсов

    Видео: топ 10 бюджетных настольных игр
    0
    404728
    Видео: топ 10 бюджетных настольных игр

    От «Манчкина» и «Цитаделей» до «Звёздных империй».

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить