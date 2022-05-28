Lucasfilm анонсировала мультсериал про юнлингов во вселенной «Звёздных войн»

Lucasfilm официально объявила о выпуске мультсериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев».
Его действие развернётся в эпоху Расцвета Республики, то есть примерно за 200 лет до событий Саги. Шоу сфокусируется на молодом поколении героев, которые постигают пути Силы и становятся джедаями, в процессе чего учатся состраданию, работе в команде, самодисциплине, терпению и дружбе. Подтверждено, что в сериале появится магистр Йода — возможно, он будет наставником юных падаванов.
Мультсериал ориентирован на дошкольников и учеников младших классов. Шоу выйдет весной 2023 года как на Disney+, так и на кабельном телеканале Disney Junior.
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