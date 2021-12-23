Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только

В 2022-м нас ждёт масса интереснейших сериалов! Начнём с рассказа о грядущих проектах компании Disney, которая планомерно выводит на малые экраны и «Звёздные войны», и киновселенную Marvel. Бюджеты огромные, задумки амбициозные — и всё это мы сейчас рассмотрим. Мы собрали всё, что известно о новых грядущих сериалах от Lucasfilm. Не стали ограничиваться только 2022-м — вдруг что-то сдвинут или отменят? — поэтому охватили всё, что запланировано. А вот «Рейнджеров Новой республики» в списке не будет — Кэтлин Кеннеди объявила, что сериал отменён. В список не вошла и «Книга Бобы Фетта» — ведь сериал стартует не в 2022-м, а буквально на днях. Все подробности о нём читайте в нашем дайджесте сериалов декабря. А ещё надеемся, что уж к 2023-му Disney+ доберётся и до России!

Звёздные войны: Кеноби

Obi-Wan Kenobi

Когда? Ориентировочно в мае 2022-го.

Что? Космическая опера, спин-офф саги.

О чём? О новой встрече учителя и ученика. О новой смертельной схватке, в которой будут сиять световые клинки. И ещё о каких-то приключениях на Татуине помимо ожидаемой дуэли — действие развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов».

Чего ждём? «Матч-реванш», как выразилась Кеннеди. Слухи и редкие рассказы со съёмок обещают грандиозный бой Дарта Вейдера и Оби-Вана, да ещё с использованием Силы — в лучших традициях третьего эпизода! Правда, о сюжете мы пока ничего не знаем. Есть догадки, что сериал что-то позаимствует из книги «Кеноби» Джона Джексона Миллера, где бывший мастер-джедай не только приглядывал за растущим Люком, но и разбирался с таскенами и помогал местным жителям.

Но больше всего радуемся возвращению на экраны Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена. Их персонажи радовали нас в мультсериалах, но сами актёры появились вместе на экране лишь спустя долгие годы. Приятно будет просто наблюдать за дуэтом, даже если в кадре ничего не будет происходить.

Помимо Макгрегора и Кристенсена, в сериале появятся Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе (играют чету Ларс), Моусес Ингрэм («Ход королевы»), Кумэйл Нанджиани («Вечные», «Кремниевая долина»), Индира Варма («Игра престолов», «Карнивал Роу»), Руперт Френд («Родина»). Руководила съёмками Дебора Чоу, снявшая две серии «Мандалорца».

Звёздные войны: Андор

Andor

Когда? Когда-то в 2022-м.

Что? Космическая опера, спин-офф саги.

О чём? О шпионской карьере Кассиана Андора, главного героя «Изгоя-один». Действие развернётся за несколько лет до событий фильма, в основе сюжета — всё то же вечное противостояние повстанцев и Империи.

Чего ждём? Умеренно-мрачного сериала в духе «Изгоя-один». За время, пока проект находился в разработке, отношение аудитории к нему постоянно менялось.

С одной стороны — Кассиан Андор, серьёзно? Неплохой персонаж, здорово показал себя в фильме, но куда ему личный сериал? Есть ещё столько более интересных личностей!

С другой — нам обещают шпионский триллер, который покажет всю грязь партизанской войны. Для этой эпохи «Звёздных войн» напрашивается история с двойными агентами, предательствами и политическими интригами. Но смогут ли авторы вытянуть что-то подобное?

Над «Андором» работает опытный сценарист и (что важнее) «сценарный доктор» Тони Гилрой, который переснял третий акт «Изгоя-один». Ранее он писал сценарии шпионских боевиков про Джейсона Борна, получил номинацию на «Оскар» за режиссуру и сценарий фильма «Майкл Клейтон», а ещё консультировал авторов «Карточного домика». Лучшего автора в Lucasfilm и привлечь не могли. Остаётся надеяться, что компания будет вмешиваться в творческое видение лишь минимально.

Актёрский состав подобрался интересный, но о персонажах до сих пор ничего не известно. В сериале, помимо Диего Луны, появятся Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Дюна»), Адриа Архона («Изумрудный город», «Благие знамения»), Фиона Шоу («Убивая Еву»).

Звёздные войны: Мандалорец, 3-й сезон

The Mandalorian

Когда? В декабре 2022-го.

Что? Космический вестерн.

О чём? О приключениях Дина Джарина, найдёныша мандалорцев. Он стал наёмником и охотником за головами, но путь привёл его сперва к удивительному малышу Грогу (в миру известному как малыш Йода), а затем к другим мандалорцам, имперцам-недобиткам и даже джедаям.

Чего ждём? О третьем сезоне ничего не известно — сложно предположить, в какую сторону пойдёт сериал. Дин завершил важнейший квест, передав Грогу в руки самого Люка. И что теперь?

По всей видимости, «Мандалорец» будет развивать сюжетную линию Мандалора и Чёрного меча, который обрёл нового владельца. Мофф Гидеон повержен, но Обломки Империи всё ещё представляют угрозу, а тайные лаборатории, где изучают клонов, по-прежнему действуют. Вероятно, третий сезон уделит больше внимания этой линии.

Пару подсказок можно получить и по направлению других сериалов. Во-первых, «Книгу Бобы Фетта» позиционируют как мостик между вторым и третьим сезоном «Мандалорца» — можно искать подсказки в новом сериале. Во-вторых, все джедайские штучки, храмы, артефакты и бои на световых мечах, вероятно, оставят сериалу «Асока». В-третьих, «Рейнджеров Новой республики» отменили, но все наработки планируют перекинуть в третий сезон «Мандалорца».

Смотрите также Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале Пересказываем самое интересное из передачи «Галереи Disney. Мандалорец». Как был задуман сериал, какие в нём технологии и пасхалки, правда ли, что Мандо играли трое, и как Вернер Херцог подружился с Бэби-Йодой.

Звёздные войны: Асока

Ahsoka

Когда? Когда-то в 2023-м.

Что? Космическая опера, спин-офф саги.

О чём? О приключениях ученицы Энакина Скайуокера. Когда-то она была джедаем, но ушла из Ордена, когда её обвинили в саботаже и не вернулась, даже после того, как джедаи её оправдали. Асока ошивалась в преступном мире Корусанта, выслеживала Дарта Мола, билась с некогда верными клонами, пряталась во время расцвета Империи, помогала повстанцам и даже сражалась против Дарта Вейдера.

Последний раз мы видели Асоку в «Мандалорце», уже после событий VI эпизода. Она пыталась отыскать старого врага — гранд-адмирала Трауна. А вместе с ним и старого друга, Эзру Бриджера.

Чего ждём? Всё то, за что полюбили мультсериалы от Дейва Филони, только вживую. Создатель «Войн клонов» возвращается к любимым персонажам, и у него определённо на них большие планы.

Прежде всего, ждём развития сюжетной линии Трауна и Эзры. В «Повстанцах» они исчезли после нападения космических спрутов, умевших прыгать в гиперпространство. С тех пор историю Трауна развивали только в книгах-приквелах. Похоже, события романов будут тесно связаны с возвращением синекожего генерала.

Главные роли в сериале исполнят Розарио Доусон (играет, собственно, Асоку) и Наташа Лю Бордиццо ( Сабину Рен, мандалорку из сериала «Повстанцы» — какое-то время ей принадлежал Чёрный меч). Неизвестную роль сыграет Иванна Сахно («Тихоокеанский рубеж 2»). Источники THR писали, что к роли Энакина вернётся и Хейден Кристенсен — может, в сериале будут флешбэки?

Кроме того, ждём появления, собственно, Трауна и Эзры Бриджера. Поговаривают, что роль первого досталась Ларсу Миккельсену (именно он подарил голос гранд-адмиралу в «Повстанцах»), а второго — звезде «Аладдина» Мене Массуду.

Съёмки стартуют в первом квартале 2022-го.

Звёздные войны: Аколит

Acolyte

Когда? Когда-то в 2023-м.

Что? Космическая опера, приквел саги.

О чём? О заговорах времён Расцвета Республики — эпохи, которая началась где-то за 300 лет до событий «Призрачной угрозы» и продлилась около 250 лет. Сериал покажет, как потаённые секреты и растущая мощь Тёмной стороны привели к концу эпохи.

Чего ждём? Главный проект по Расцвету Республики, который наконец-то представит эту эпоху воочию самой широкой аудитории. Книги и комиксы — это хорошо, но «Расцвет» слишком интересен, чтобы оставаться в тени саги про Скайуокеров. Тем более что сериал описывают как детективный триллер, а такого мы в «Звёздных войнах» ещё толком не видели.

Над сериалом работает создательница «Жизни матрёшки» Лесли Хэдланд, она сценаристка и шоураннер. Помогает ей Райан Робертс, продюсер Lucasfilm, она занималась мультсериалами и всеми пятью фильмами эпохи Disney. СМИ также рассказывали, что создатели сериала рассматривают актрису Амандлу Стенберг («Голодные игры», «Тёмные отражения») как основного кандидата на главную роль в своем шоу.

А если окунуться в новости от инсайдеров (не всегда надёжные, но тем не менее), то можно узнать, что рабочее название первого сезона — «Парадокс». А главная героиня записана под именем «Аура». Летом сообщали, что производство «Аколита» планируют запустить также в начале 2022-го.

Звёздные войны: Лэндо

Lando

Когда? Когда-то в будущем.

Что? Космическая опера, приквел саги.

О чём? О приключениях самого отвязного контрабандиста в далёкой-далёкой галактике — Лэндо Калриссиана. Никаких деталей о сюжете пока нет.

Чего ждём? Неизвестно. Сериал анонсировали тремя строчками, логотипом и именем шоураннера. Это будет Джастин Симиен, создатель сериала «Дорогие белые люди».

Больше о «Лэндо» не известно ничего — но ведь можно немного пофантазировать? Если сериал сохранит атмосферу криминальной авантюры «Соло» и вернёт на экраны Дональда Гловера в роли молодого Лэндо, это уже заявка на успех. А сюжет можно выкручивать в любую сторону — допустим, показать преступные делишки и отношения с повстанцами и Империей (о чём-то таком заикались в восьмом эпизоде). А если уж на пару сцен вернут Билли Ди Уильямса, то будет совсем замечательно — лишь бы ему позволило здоровье!