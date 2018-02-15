Весной 2018 года заканчивается мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы». Четыре сезона команда звездолёта «Призрак» боролась с Империей и пыталась восстановить мир в галактике. И вот 19 февраля сериал возвращается после перерыва, чтобы показать финальные эпизоды. Для старых фанатов сериал интересен тем, что продюсер Дейв Филони под шумок вернул в новый канон «Звёздных войн» множество героев и сюжетов из отменённой Расширенной вселенной. В этой статье мы расскажем, что именно «Повстанцы» почерпнули из «Легенд» — и насколько удачно.

Расширенная что? Расширенная вселенная: Star Wars, которые мы потеряли Тридцать лет Расширенная вселенная служила основой канона «Звёздных войн». Вспомним, как она появилась, почему впала в немилость и что нам предлагают взамен.

Адмирал Траун (уже не тот)

Гранд-адмирал Траун впервые появился в 1991 году в романе Тимоти Зана «Наследник Империи» и быстро стал любимцем фанатов. Синекожий адмирал был великолепным тактиком и стратегом и ближе всех имперских военачальников подошёл к победе над Новой Республикой. К тому же, в отличие от большинства высокопоставленных имперцев, Траун не был склонен к бесцельной жестокости. Он заботился о подчинённых, не боялся признавать свои ошибки и стремился не к личной славе, а к благу Империи.

В Расширенной вселенной звёздный час Трауна настал спустя пять лет после битвы при Эндоре. В новом каноне у этой части «Легенд» не было ни единого шанса уцелеть — её отменили, расчистив место для предыстории новых фильмов. Но адмиралу нашли место в более ранней эпохе — во временах «Повстанцев».

К сожалению, создатели мультсериала, сохранив имя, внешность и манеру поведения Трауна, показали нам совсем не того персонажа, которого мы знаем по книгам. И дело даже не в переписанной биографии. Траун из «Повстанцев» неожиданно жесток, причём нередко без особого смысла, и считает удачными операции, обернувшиеся ненужными жертвами. Он не способен эффективно делегировать полномочия и даже не может толком контролировать своих ближайших подчинённых. Наконец, за два сезона ни разу толком не проявился фирменный военный гений Трауна. Похоже, у новой версии гранд-адмирала его попросту нет.

Воскресший Дарт Мол

Дарта Мола воскресили ещё в предыдущем сериале Филони, «Войнах клонов». Немногословный забрак, попортивший героям саги немало крови в «Скрытой угрозе», вернулся с того света, хотя нижняя половина его тела так и осталась гнить в шахте на Набу. После травмы Мол слегка поехал рассудком, но сохранил достаточно интеллекта, чтобы вмешаться в противостояние своего бывшего учителя и джедая, захватить власть на Мандалоре и пережить Войны клонов и последовавшие за ними Тёмные времена.

В «Повстанцах» оказалось, что Мол дожил почти до времён Оригинальной трилогии. Он пытался совратить на Тёмную сторону Эзру Бриджера, а затем отправился на Татуин сводить счёты с Оби-Ваном.

Похожая история уже встречалась в комиксах по «Звёздным войнам». В неканоничном сюжете «Старые раны» постаревший Бен Кеноби точно так же противостоит выжившему Дарту Молу на Татуине, где тот пытается убить юного Люка Скайуокера. Дейв Филони не скрывал, что черпал вдохновение для образа Мола из этого комикса. Это заметно и по облику персонажа, а в эпизоде «Солнца-близнецы» и вовсе содержится прямая отсылка к первоисточнику.

Никто не ожидал имперскую инквизицию…

В 1989 году у сценаристов издательства West End Games, выпускавшего ролевые игры по «Звёздным войнам», появилась идея, что в Империи должна быть тайная служба, состоящая из чувствительных к Силе индивидов. В самом деле, с уничтожением Ордена количество «одарённых» в галактике не уменьшилось, и было бы глупо со стороны Императора не использовать их таланты. Основной задачей инквизиторов был поиск джедаев, уцелевших после Приказа 66. Но поскольку с годами число выживших джедаев дошло почти до нуля, инквизиторы стали участвовать и в борьбе с обычными повстанцами.

В старой Расширенной вселенной инквизиторы редко оказывались на первых ролях. Они засветились разве что в серии книг Джуд Уотсон «Последний из джедаев» да в третьей части «Ночей Корусканта» Майкла Ривза. Зато в «Повстанцах» Инквизиторы предстали во всей красе — именно они представляли основную угрозу для команды «Призрака» первые два сезона.

Имперская СБ

Имперская инквизиция не единственный вклад West End Games в галактику «Звёздных войн». В 1992 году сценаристы издательства познакомили фанатов с Имперской службой безопасности, ещё одной правительственной организацией, которая боролась с внутренними угрозами Империи. В «Легендах» ИСБ жестоко конкурировала с имперской разведкой, но в новом каноне стала играть лидирующую роль.

Одним из самых видных сотрудников ИСБ оказался агент Каллус. В первых сезонах «Повстанцев» он отчаянно сопротивлялся попыткам команды «Призрака» пошатнуть имперское влияние на Лотале

Часть культуры мандалорцев

«Войны клонов» и «Повстанцы» полностью перечеркнули культуру мандалорского общества, тщательно выстроенную писательницей Карен Трэвис в книжных сериях «Республиканские коммандос» и «Наследие Силы». Из агрессивной расы завоевателей мандалорцы превратились в пацифистов и приверженцев демократии, позабывших о заветах предков. Тем удивительнее, что несколько элементов старого канона, как, например, почитаемая истинными мандо’аде голографическая игра кубикад, перекочевало в «Повстанцев».

Еще из мандалорской культуры вернулись Наёмные защитники. В «Легендах» Защитники были почитаемыми стражами порядка с планеты Конкорд-Доун. В разное время в их рядах числились такие значимые для Расширенной вселенной персонажи, как Боба Фетт и Джастер Мерил. «Повстанцы» вернули Защитников в канон, но полностью изменили их суть. Они превратились в телохранителей мандалорского владыки, а после того, как Империя захватила мирный Мандалор, эмигрировали на Конкорд-Доун.

Голокроны ситхов

Джедайские голокроны стали частью нового канона уже давно, но что ситхи хранят информацию аналогичным образом, выяснлось только в финале второго сезона «Повстанцев». А в Расширенной вселенной ситхские голокроны появились ещё в середине 1990-х — в серии комиксов «Сказания джедаев».

Звездолёты

Во втором сезоне «Повстанцев» промелькнула Лея Органа. Альдераанская принцесса привела эскадрилье «Феникс» подкрепление — три боевых крейсера класса «Молотоглав», которые впоследствии внесли немалый вклад в борьбу с Империей. Другие суда этого же класса засветились в битве у Скарифа в фильме «Изгой-один».

Подробнее «Изгой-один»: все пасхалки и отсылки Как новый фильм по «Звёздным войнам» связан с Расширенной вселенной и другими частями саги.

По идее, появление «Молотоглавов» должно было вызвать бурю восторга у давних поклонников, ведь дизайн кораблей был в точности заимствован из «Легенд». Вот только в Расширенной вселенной «Молотоглавы» использовались за четыре тысячи лет до событий «Повстанцев», во времена Ревана, Малака и Мандалорских войн. И хотя все уже давно привыкли, что техническая мысль в далёкой галактике развивается черепашьими темпами, появление «Молатоглавов» во времена Восстания — явный перебор.

В середине 1990-х годов компания Lucasfilm выпустила мультимедийный проект «Тени Империи». Одним из главных героев «Теней» был отважный контрабандист Дэш Рендар, летавший на кореллианском фрахтовике YT-2400 «Чужестранец». Формально Лукас «признал» грузовик ещё в 1990-х — YT-2400 промелькнул в специальном издании «Новой надежды». Но именно промелькнул — во всех деталях корабль показали только в третьем сезоне «Повстанцев».

В том же сезоне повстанцы столкнулись с новой моделью СИД-истребителя — «Защитником», разработанным под личным контролем гранд-адмирала Трауна. «Защитник» отличался от остальных моделей повышенной манёвренностью и наличием щитов. Изначально модель появилась в игре TIE Fighter в 1994 году.

А в конце второго сезона в «Повстанцах» появились и «Заградители», массивные крейсеры, блокирующие возможность совершать прыжки в гиперпространство. В Расширенной вселенной такие корабли были ещё с конца 1980-х.

Хобби Кливиан

Бравый повстанческий пилот Хобби Кливиан известен фанатам давно — он был одним из лётчиков, отправившихся в самоубийственную атаку на имперские шагоходы в V эпизоде. Как это часто бывает, историю второстепенного персонажа подробно расписали в Расширенной вселенной. Из «Легенд» мы узнали, что раньше Хобби учился в Имперской академии и только потом переметнулся на сторону Альянса.

«Повстанцы» подтвердили этот эпизод его биографии, но сильно изменили его детали. В «Легендах» Хобби вместе с Биггсом Дарклайтером поднял бунт на корабле «Ранд Эклиптик», уже став офицером. А в мультсериале Кливиан дезертирует, ещё будучи студентом Академии.

Планеты

Новый канон крайне активно пользуется географическими наработками «Легенд». Неудивительно: без миров Расширенной вселенной галактика «Звёздных войн» сворачивается до пары десятков миров. Поэтому почти все авторы нового канона активно заимствуют давно знакомые названия. Вот и в «Повстанцах» появились такие планеты, как Малакор, Агамар, Конкорд-Доун и Шантипол.

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«Повстанцы» действительно многое почерпнули из старого канона. Но полноценного возрождения Расширенной вселенной не получилось. Сценаристы сериала всякий раз меняли характеры и биографии персонажей, истории явлений или организаций — порой до неузнаваемости. А если так, стоило ли их заимствовать из «Легенд»?

Что думает Филони Создатели сериала «Звёздные Войны: Повстанцы»: «Используем Расширенную вселенную, когда хотим» Режиссёр Дэйв Филони и сценарист Саймон Кинберг рассказывают о своих источниках вдохновения, будущем Асоки Тано и Дарта Мола и о том, как они возвращают в канон части Расширенной вселенной.