Майкл Куэста снимет пилотный эпизод перезапуска «Сорвиголовы»

Режиссёр Майкл Куэста, известный по постановке пилотных серий «Декстера» и «Родины», снимет и первый эпизод «Сорвиголовы: Рожденный заново» для Marvel. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Чарли Кокс и Винсент д’Онофрио вернутся к своим ролям, а актрису Айелет Зорер заменит Сандрин Холт — теперь она исполнит Ванессу Фиск, жену Уилсона Фиска.

В актёрском составе также значатся Майкл Гандольфини («Все страхи Бо»), Маргарита Левиева («Невидимый», «Бабник») и Майкл Гастон («Помнить всё»). Ожидается, что в шоу появится и Джон Бернтал в роли Карателя.

Название «Рождённый заново» взято из комикса о Сорвиголове, вышедшего в 1986 году, который был написан Фрэнком Миллером и нарисован Дэвидом Маццукелли. Сценарий шоу написали Джилл Бланкеншип («Стрела», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).

Согласно источникам, Куэста режиссирует только первый эпизод. Пока неизвестно, кто поставит последующие серии. Помимо пилотов «Родины» и «Декстера» Куэста работал над сериалами «Клиент всегда мёртв», «Голубая кровь» и «Элементарно».

В «Рождённом заново» будет 18 серий. Производство начнётся в Нью-Йорке уже в марте, а премьера ожидается на Disney+ весной 2024 года.