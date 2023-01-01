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    Новости

    Майкл Куэста снимет пилотный эпизод перезапуска «Сорвиголовы»

    11 марта 2023
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    11.03.2023
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    Майкл Куэста снимет пилотный эпизод перезапуска «Сорвиголовы»

    Режиссёр Майкл Куэста, известный по постановке пилотных серий «Декстера» и «Родины», снимет и первый эпизод «Сорвиголовы: Рожденный заново» для Marvel. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

    Чарли Кокс и Винсент д’Онофрио вернутся к своим ролям, а актрису Айелет Зорер заменит Сандрин Холт — теперь она исполнит Ванессу Фиск, жену Уилсона Фиска.

    В актёрском составе также значатся Майкл Гандольфини («Все страхи Бо»), Маргарита Левиева («Невидимый», «Бабник») и Майкл Гастон («Помнить всё»). Ожидается, что в шоу появится и Джон Бернтал в роли Карателя.

    Название «Рождённый заново» взято из комикса о Сорвиголове, вышедшего в 1986 году, который был написан Фрэнком Миллером и нарисован Дэвидом Маццукелли. Сценарий шоу написали Джилл Бланкеншип («Стрела», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).

    Согласно источникам, Куэста режиссирует только первый эпизод. Пока неизвестно, кто поставит последующие серии. Помимо пилотов «Родины» и «Декстера» Куэста работал над сериалами «Клиент всегда мёртв», «Голубая кровь» и «Элементарно».

    В «Рождённом заново» будет 18 серий. Производство начнётся в Нью-Йорке уже в марте, а премьера ожидается на Disney+ весной 2024 года.

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