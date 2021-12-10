Марк Хэмилл сыграет в сериале «Падение дома Ашеров» от Netflix и Майка Флэнегана

Netflix и шоураннер Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса») представили актёрский состав своего будущего проекта «Падение дома Ашеров» по произведениям Эдгара Аллана По.

meet the first cast members joining THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, Mike Flanagan’s new Netflix horror miniseries based on multiple works from Edgar Allan Poe: • Frank Langella

• Carla Gugino

• Mary McDonnell

• Mark Hamill

• Carl Lumbly pic.twitter.com/tEzKCWWREl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 9, 2021

Встречаем:

Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»)

Карла Гуджино («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай»)

Мэри Макдоннелл («Звёздный крейсер „Галактика“»)

Марк Хэмилл («Звёздные войны»)

Карл Ламбли («Доктор Сон», «Сокол и Зимний солдат»)

В основу сериала ляжет не только одноимённый рассказ Эдгара По, но и некоторые другие. Все детали держатся в секрете. «Падение дома Ашеров», опубликованное в 1839 году, повествует о владельце родового поместья Родерике Ашере, которого одолевает редкая болезнь, обостряющая все его чувства, и его мрачном жилище со странной трещиной, рассекающей здание сверху донизу. Рассказ затрагивал темы безумия, семейной трагедии, изоляции и метафизических сущностей.

Роль Родерика исполнит Ланджелла, Макдонелл воплотит Мэдлин Ашер, сестру Родерика, а Ламли сыграет сыщика Огюста Дюпена.

В 2022-м году ожидается другой сериал от Флэнегана на Netflix — «Клуб полуночников».