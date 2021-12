Марк Хэмилл сыграет в сериале «Падение дома Ашеров» от Netflix и Майка Флэнегана

Netflix и шоураннер Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса») представили актёрский состав своего будущего проекта «Падение дома Ашеров» по произведениям Эдгара Аллана По.

meet the first cast members joining THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, Mike Flanagan’s new Netflix horror miniseries based on multiple works from Edgar Allan Poe:

• Frank Langella

• Carla Gugino

• Mary McDonnell

• Mark Hamill

• Carl Lumbly pic.twitter.com/tEzKCWWREl

