Marvel работает над другими анимационными сериалами

Продюсер Marvel Брэд Виндербаум в интервью Variety рассказал, что прямо сейчас студия работает сразу над несколькими анимационными проектами.
Среди них второй сезон «Что если?..», серия фотореалистичных анимационных короткометражек о малыше Груте и другие, зато полнометражек в планах у компании пока что нет.
По словам Виндербаума, Marvel берется за анимацию только в тех случаях, когда она необходима, чтобы рассказать историю, — и не обязательно по популярным франшизам.
Также продюсер порадовался, что при ограниченном бюджете авторам удалось привлечь многих звезд киновселенной Marvel для «Что если?..».
Однако Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Зои Салдана и Элизабет Олсен отказались от участия в проекте, а сами создатели не особо на этом настаивали.
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