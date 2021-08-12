Marvel работает над другими анимационными сериалами

Продюсер Marvel Брэд Виндербаум в интервью Variety рассказал, что прямо сейчас студия работает сразу над несколькими анимационными проектами.

Среди них второй сезон «Что если?..», серия фотореалистичных анимационных короткометражек о малыше Груте и другие, зато полнометражек в планах у компании пока что нет.

По словам Виндербаума, Marvel берется за анимацию только в тех случаях, когда она необходима, чтобы рассказать историю, — и не обязательно по популярным франшизам.

Также продюсер порадовался, что при ограниченном бюджете авторам удалось привлечь многих звезд киновселенной Marvel для «Что если?..».

Однако Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Зои Салдана и Элизабет Олсен отказались от участия в проекте, а сами создатели не особо на этом настаивали.