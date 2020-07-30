Меха и медведь: кинематографический трейлер стратегии Iron Harvest по миру Якуба Розальски

Deep Silver выпустила красивый кинематографический трейлер стратегии Iron Harvest, действие которой разворачивается во вселенной художника Якуба Розальски «1920+». Это альтернативная история в жанре дизельпанк, где в боях за Европу схлестнулись Полания, Саксония и империя Русвет.

Геймплейно игра напоминает Company of Heroes. Разработчики обещают более 20 миссий за три стороны, 40 видов юнитов и девять героев.

Полноценный релиз намечен на 1 сентября, а 30 июля начинается бета-тестирование сюжетной кампании и мультиплеерных режимов.

На консолях игра выйдет в начале 2021-го.