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    Новости

    Меха и медведь: кинематографический трейлер стратегии Iron Harvest по миру Якуба Розальски

    30 июля 2020
    Кот-император
    30.07.2020
    296
    0 минут на чтение
    Меха и медведь: кинематографический трейлер стратегии Iron Harvest по миру Якуба Розальски

    Deep Silver выпустила красивый кинематографический трейлер стратегии Iron Harvest, действие которой разворачивается во вселенной художника Якуба Розальски «1920+». Это альтернативная история в жанре дизельпанк, где в боях за Европу схлестнулись Полания, Саксония и империя Русвет.

    Геймплейно игра напоминает Company of Heroes. Разработчики обещают более 20 миссий за три стороны, 40 видов юнитов и девять героев.

    Полноценный релиз намечен на 1 сентября, а 30 июля начинается бета-тестирование сюжетной кампании и мультиплеерных режимов.

    На консолях игра выйдет в начале 2021-го.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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