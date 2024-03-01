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    Мэттью Вон хочет сделать трилогию по комедийному боевику «Пипец»

    1 марта 2024
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    01.03.2024
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    Мэттью Вон хочет сделать трилогию по комедийному боевику «Пипец»

    Режиссер Мэттью Вон рассказал, что новая версия комедийного боевика «Пипец» все еще жива.

    Картину под названием School Fight сняли в 2022 году. Сам Вон выступил ее продюсером, а постановкой занимался его коллега Дэмиен Уолтерс. Фильм хотели показать на фестивалях, но пока никаких новостей о ней не было.

    При этом Мэттью планирует еще как минимум две части во вселенной. Он и Уолтерс уже приступили к работе над продолжением под названием The Stuntman.

    Съемки картины начались еще в октябре, а показать ее планируют на фестивалях в 2024 или 2025 году.

    Триквелом будет именно перезапуск «Пипца», и его сценарий уже наполовину написан. Других подробностей о нем пока нет.

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