Мэттью Вон хочет сделать трилогию по комедийному боевику «Пипец»

Режиссер Мэттью Вон рассказал, что новая версия комедийного боевика «Пипец» все еще жива.

Картину под названием School Fight сняли в 2022 году. Сам Вон выступил ее продюсером, а постановкой занимался его коллега Дэмиен Уолтерс. Фильм хотели показать на фестивалях, но пока никаких новостей о ней не было.

При этом Мэттью планирует еще как минимум две части во вселенной. Он и Уолтерс уже приступили к работе над продолжением под названием The Stuntman.

Съемки картины начались еще в октябре, а показать ее планируют на фестивалях в 2024 или 2025 году.

Триквелом будет именно перезапуск «Пипца», и его сценарий уже наполовину написан. Других подробностей о нем пока нет.