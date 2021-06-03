«Мир фантастики» ищет менеджера по продаже рекламы

Мы в «Мире фантастики» сейчас активно ищем в команду менеджера по продаже рекламы на нашем сайте.
Проект постоянно развивается, каждый месяц на Mirf.ru заходят больше 1 миллиона уникальных пользователей! Поэтому нам нужен человек, который будет продавать этой аудитории рекламу — медийную, нативные размещения, спецпроекты и не только.
Что нам от вас нужно:
- Подготовка коммерческих предложений;
- Желание продавать не только текущие медийные форматы, но и разрабатывать и вводить что-то новое;
- Ведение клиентской базы;
- Формирование нового прайс-листа, медиакита, шаблонов документов (МП, отчеты и другое);
- Проведение переговоров и презентаций;
- Выполнение планов продаж, а также планирование и контроль дебиторской задолженности;
- Активная работа с теми, кто уже готов разместить свою рекламу, и с теми, кто еще ищет нас;
- Работа в интерфейсе рекламных платформ;
- Управление размещением рекламных материалов;
- Контроль подготовки рекламных материалов.
Требования:
- Опыт в продаже интернет-рекламы от 1 года;
- Знание различных рекламных форматов в интернете и модели их продаж;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Опыт подготовки коммерческих предложений и презентаций;
- Прокачанные коммуникативные навыки;
- Реализованные проекты за спиной;
- Любовь к фантастике!
Условия:
- График работы 5/2, время начала работы можно выбрать самостоятельно;
- Офис, в котором настольных игр больше, чем в любом магазине (мы находимся на м. Бауманская);
- Карьерный рост;
- Зарплата по ТК РФ (оклад + премия).
Откликнуться на вакансию можно на сайте hh.ru или отправив письмо на почту — kristina.saveleva@hobbyworld.ru.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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