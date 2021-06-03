«Мир фантастики» ищет менеджера по продаже рекламы

Мы в «Мире фантастики» сейчас активно ищем в команду менеджера по продаже рекламы на нашем сайте.

Проект постоянно развивается, каждый месяц на Mirf.ru заходят больше 1 миллиона уникальных пользователей! Поэтому нам нужен человек, который будет продавать этой аудитории рекламу — медийную, нативные размещения, спецпроекты и не только.

Что нам от вас нужно:

Подготовка коммерческих предложений;

Желание продавать не только текущие медийные форматы, но и разрабатывать и вводить что-то новое;

Ведение клиентской базы;

Формирование нового прайс-листа, медиакита, шаблонов документов (МП, отчеты и другое);

Проведение переговоров и презентаций;

Выполнение планов продаж, а также планирование и контроль дебиторской задолженности;

Активная работа с теми, кто уже готов разместить свою рекламу, и с теми, кто еще ищет нас;

Работа в интерфейсе рекламных платформ;

Управление размещением рекламных материалов;

Контроль подготовки рекламных материалов.

Требования:

Опыт в продаже интернет-рекламы от 1 года;

Знание различных рекламных форматов в интернете и модели их продаж;

Грамотная устная и письменная речь;

Опыт подготовки коммерческих предложений и презентаций;

Прокачанные коммуникативные навыки;

Реализованные проекты за спиной;

Любовь к фантастике!

Условия:

График работы 5/2, время начала работы можно выбрать самостоятельно;

Офис, в котором настольных игр больше, чем в любом магазине (мы находимся на м. Бауманская);

Карьерный рост;

Зарплата по ТК РФ (оклад + премия).

Откликнуться на вакансию можно на сайте hh.ru или отправив письмо на почту — kristina.saveleva@hobbyworld.ru.