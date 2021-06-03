    3
    Новости

    «Мир фантастики» ищет менеджера по продаже рекламы

    3 июня 2021
    03.06.2021
    911
    0 минут на чтение
    «Мир фантастики» ищет менеджера по продаже рекламы

    Мы в «Мире фантастики» сейчас активно ищем в команду менеджера по продаже рекламы на нашем сайте.

    Проект постоянно развивается, каждый месяц на Mirf.ru заходят больше 1 миллиона уникальных пользователей! Поэтому нам нужен человек, который будет продавать этой аудитории рекламу — медийную, нативные размещения, спецпроекты и не только.

    Что нам от вас нужно:

    • Подготовка коммерческих предложений;
    • Желание продавать не только текущие медийные форматы, но и разрабатывать и вводить что-то новое;
    • Ведение клиентской базы;
    • Формирование нового прайс-листа, медиакита, шаблонов документов (МП, отчеты и другое);
    • Проведение переговоров и презентаций;
    • Выполнение планов продаж, а также планирование и контроль дебиторской задолженности;
    • Активная работа с теми, кто уже готов разместить свою рекламу, и с теми, кто еще ищет нас;
    • Работа в интерфейсе рекламных платформ;
    • Управление размещением рекламных материалов;
    • Контроль подготовки рекламных материалов.

    Требования:

    • Опыт в продаже интернет-рекламы от 1 года;
    • Знание различных рекламных форматов в интернете и модели их продаж;
    • Грамотная устная и письменная речь;
    • Опыт подготовки коммерческих предложений и презентаций;
    • Прокачанные коммуникативные навыки;
    • Реализованные проекты за спиной;
    • Любовь к фантастике!

    Условия:

    • График работы 5/2, время начала работы можно выбрать самостоятельно;
    • Офис, в котором настольных игр больше, чем в любом магазине (мы находимся на м. Бауманская);
    • Карьерный рост;
    • Зарплата по ТК РФ (оклад + премия).

    Откликнуться на вакансию можно на сайте hh.ru или отправив письмо на почту — kristina.saveleva@hobbyworld.ru.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что из сериалов смотреть в июне 2021-го: путешествия в пространстве и времени 4
    0
    14669
    Что из сериалов смотреть в июне 2021-го: путешествия в пространстве и времени

    Самый ожидаемый сериал Marvel, французская и исландская мистика, экранизации Стивена Кинга и Джеффа Лемира.

    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»
    0
    44231
    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»

    Hobby World выпустил новый ролик.

    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности 9
    0
    23134
    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности

    Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»
    0
    141773
    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»

    Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. По его приказу космический корабль отправляется к созвездию Центавра в надежде завоевать для человечества новые территории.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 14
    0
    83309
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021

    Н. К. Джемисин, Гарет Ханрахан, Гарет Пауэлл, Майлз Кэмерон,  Питера Гамильтон и Франсуа Баранже.

    Роберт Маккаммон «Слышащий» 
    0
    135934
    Роберт Маккаммон «Слышащий»: телепат против гангстеров во время Великой депрессии

    Мистический триллер в декорациях классического американского нуара.

     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника от создателей «Робоцыпа» 5
    0
    138979
     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника для бумеров

    Есть ли у проекта шансы на фоне «Неуязвимого» и «Харли Квинн»? И как удержать семью от развода, если ты всесильный суперзлодей?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    403224
    Читаем книгу: Ребекка Куанг «Пылающий бог»

    Эффектное завершение трилогии «Опиумная война».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить