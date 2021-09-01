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    «Мне нечего от тебя скрывать» — вышел трейлер триллера «Посторонние»

    1 сентября 2021
    01.09.2021
    136
    0 минут на чтение
    Вышел трейле

    Netflix опубликовал стильный трейлер триллера под названием «Посторонние» (в оригинале — Intrusion).

    В центре сюжета недавно переехавшая молодая семейная пара в небольшом городе, в дом которой проникает злоумышленник. Вместе с этим героиня начинает осознавать, что окружающие не те, кем кажутся.

    Режиссером выступает Адам Салки, известный по «Слепой зоне». Главные роли в картине сыграют Фрида Пинто («Миллионер из трущоб»), Логан Маршалл-Грин («Апгрейд») и Роберт Джон Берк («Сплетница»).

    Премьера состоится 22 сентября 2021 года.

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